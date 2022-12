Enorme voetzoeker veroorzaakt flink wat schade tijdens rellen in Brussel: “Geparkeerde auto helemaal vernield en drie agenten gewond”

Bij de rellen in Brussel na de kwalificatie van Marokko heeft een enorme voetzoeker, geworpen door Marokkaanse supporters, grote schade veroorzaakt. Eén geparkeerde auto werd compleet vernield door de knal en drie door de bommenwerper geviseerde agenten raakten gewond. De ontmijningsdienst DOVO moest zelfs ter plekke komen, zo bevestigt de Brusselse politie.

De “bomaanval” gebeurde dinsdag om 20.30 uur in de Woeringenstraat in het centrum van Brussel, vlakbij de Lemmonierlaan. Op dat moment waren er in die buurt rellen aan de gang na de kwalificatie van Marokko voor de kwartfinale.

Eén relschopper gooide een enorme voetzoeker naar de agenten. De bom rolde onder de geparkeerde Renault Clio van een buurtbewoner en zorgde voor een grote ontploffing en behoorlijke ravage.

© rr

De Clio werd helemaal vernield. Drie agenten die vlakbij stonden raakten daarbij gewond. Ze klagen ook over aanhoudende oorsuizingen en schade aan het trommelvlies. Ze zijn met ziekteverlof thuis.

De politie heeft daarna de ontmijningsdienst DOVO gevorderd om één en ander te onderzoeken. “Ze zijn inderdaad ter plekke gekomen voor een veiligheidscontrole”, zo stelt de Brusselse politie die het nieuws over de bomaanval bevestigt.

De bom staat gekend onder de merknaam Cobra 8. Ze bevat 100 gram TNT en is vrij te koop op het internet en in Italië. Een pakketje van drie stuks kost 45 euro.

© rr

114 relschoppers opgepakt

De kwalificatie van Marokko tegen Spanje dinsdag zorgde naast enorme feestvreugde bij de Marokkaanse supporters in Brussel dus ook voor heel wat geweld. Maar liefst 114 relschoppers werden administratief opgepakt, vijf anderen werden gerechtelijk aangehouden. De politie moest het waterkanon en traangas inzetten om de relschoppers af te houden.

Intussen vernamen we dat alle verdachten die waren gearresteerd na de wedstrijd Marokko-Spanje, inmiddels zijn vrijgelaten, zo bevestigt het Brusselse parket. “De onderzoeken zijn lopende”, klinkt het.