Het stappenplan van Hein Vanhaezebrouck: hoe AA Gent in het Spaanse Oliva de basis wil leggen van een succesvol 2023

De spelers en staf van AA Gent vertrekken vandaag naar het Spaanse Oliva. Sinds jaar en dag de vaste stek van de Buffalo’s als ze een buitenlandse winterstage willen afwerken. In die vertrouwde omgeving wil Hein Vanhaezebrouck de fundamenten leggen voor de cruciale weken en maanden die zich algauw opnieuw zullen aandienen. Dit is alvast het stappenplan voor ‘Missie 2023’.

1. Stoom de manschappen klaar

De spelers die vorige zomer neerstreken in Gent, zijn ondertussen al zeker en vast gewaarschuwd door de oudgedienden. De winterstage in Oliva is geen weekje zon, zee en strand. Onder de Spaanse zon zal Hein Vanhaezebrouck andermaal de basis willen leggen voor de fysieke paraatheid van zijn team.

Verwacht je dus niet aan Club Med-taferelen wanneer het socialemediateam van de Buffalo’s de komende dagen foto’s en filmpjes de wereld instuurt. De spelers zullen diep moeten gaan, heel diep. Sommige spelers gruwelen al bij voorbaat. Physical coaches Stijn Matthys en Bram De Winne staan ongetwijfeld al te popelen. De Gentse aanvalsmachine moet na Nieuwjaar voldoende pk’s kunnen genereren op de momenten van de waarheid.

2. Hou iedereen aan boord

De voorbije maanden werden de Buffalo’s geplaagd door een flink aantal blessures. Tarik Tissoudali, Julien De Sart, Elisha Owusu, Alessio Castro-Montes, Andreas Hanche-Olsen, Nurio Fortuna, Darko Lemajic,… Het lijstje is lang en indrukwekkend. Begin deze week nog werd Lemajic geopereerd aan het zenuwletsel, dat hem al enkele maanden parten speelde.

Net als bij Tissoudali en Hanche-Olsen zal deze winterstage voor de Serviër dan ook vooral in het teken staan van revalideren. Voor de rest van de Gentse spelersgroep wordt het vooral zaak om het lichaam in optima forma te krijgen voor de start van de tweede competitiehelft. De Gentse selectie is nu eenmaal ook niet van de jongste in de Jupiler Pro League. Voor sommige jongens is blessurepreventie belangrijker dan ooit.

Reken maar dat de Gentse technische staf erover zal waken dat niemand overboord gaat in Oliva. Ook wanneer de workload tijdens de trainingen wordt opgevoerd, zal men heel aandachtig alle fysieke parameters van de spelers monitoren. Een nieuwe tsunami aan blessures kan Vanhaezebrouck dan ook missen als kiespijn.

3. Zorg voor klaarheid én een verrassingsfactor

Natuurlijk zal er tijd worden vrijgemaakt voor een teambuilding en de sfeer zal ook wel opgekrikt worden met een quizavond wanneer de vermoeidheid begint door te wegen. Maar deze stage zal AA Gent ongetwijfeld ook willen knutselen aan tal van tactische varianten om de tegenstander te verrassen.

Deze week vernamen we nog de weinig florissante financiële conditie van de club. Eind dit seizoen zijn liefst elf spelers einde contract met Kums, Odjidja en Ngadeu als voornaamste protagonisten. Zowel voor de club als voor al die spelers breken er heel belangrijke maanden aan.

Ook zij hebben stuk voor stuk baat bij goede prestaties. Daar moet Gent garen bij kunnen spinnen. Waarom zou de Spaanse zon ook niet het Noorse enigma Jens Petter Hauge kunnen ontdooien? Ook de voormalige speler van AC Milan heeft nood aan een opkikker. Misschien wordt hij dan wel de grote surprise du chef die Hein Vanhaezebrouck wil opdienen in de Ghelamco Arena. Anders dreigt een roemloze terugkeer naar Frankfurt.