Kroatië treedt volgend jaar tot Schengenzone toe

Kroatië zal op 1 januari volgend jaar toetreden tot de Schengenzone. Het is de eerste keer in meer dan een decennium dat de Europese ruimte zonder binnengrenzen gaat uitbreiden. Ook voor Kroatië zelf wordt nieuwjaarsdag overigens een bijzondere dag. Naast de toetreding tot Schengen zal het Balkanland die dag immers ook de euro invoeren.

Voor Bulgarije en Roemenië is het dan weer een pijnlijke dag. Beide landen zijn in 2007 tot de Europese Unie toegetreden en behoren al zes jaar langer tot de club dan Kroatië. Beide landen zitten echter nog steeds in de wachtkamer van de Schengenzone en dat zal nog even zo blijven. Oostenrijk en Nederland blokkeerden donderdag opnieuw de toetreding van Boekarest en Sofia.

Binnen de Schengenzone zijn de controles aan de binnengrenzen afgeschaft. Dat veronderstelt wel dat de 26 deelnemende landen hun grenzen met de rest van de wereld afschermen. Naast Bulgarije en Roemenië zijn enkel Ierland en Cyprus lid van de Europese Unie maar niet van de Schengenzone. Als eilanden bevinden die landen zich wel in een bijzondere situatie. Ook de niet-EU-lidstaten IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein zijn lid van Schengen.