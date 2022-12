DE AANSLAGEN. De vluchter: “Ik was nooit écht van plan op me op te blazen. Ik werd bang”

Net na de aanslagen heerst er bij de speurders grote ongerustheid. Zowel in Zaventem als in Maalbeek ontsnapt er een terrorist. Twee mannen zijn op de loop door Brussel, en verdwijnen in de stad. Waar zijn ze? Wat zijn ze van plan? En kunnen ze de speurders naar andere medeplichtigen leiden? Het is de start van een zenuwslopende zoektocht...