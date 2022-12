Voormalig doelman van Genoa spaart ontslagen Alexander Blessin niet: “Jij bent de meest pretentieuze trainer die ik ooit gehad heb”

Alexander Blessin is sinds dinsdag trainer af bij Genoa. De ploeg uit de Italiaanse tweede klasse stuurde de Duitser, die tot begin dit jaar nog actief was bij KV Oostende, na vijf matchen zonder overwinning de laan uit. En daar is een voormalig doelman van de Ligurische club maar wat blij om.

Federico Marchetti, vorig seizoen reservedoelman bij Genoa, deed op Instagram zijn boekje te buiten over Blessin. Daags na diens ontslag. “Jij bent de slechtste, meest valse en pretentieuze manager die ik in mijn lange carrière gehad heb”, klinkt het bij Marchetti, die zijn hele carrière in eigen land speelde.

“Je hebt vanaf dag 1 de draak gestoken met iedereen bij de club. Je liet op de koop toe een club, die best zichzelf had kunnen redden, degraderen door je vreemde voetbalideeën. Nu je eindelijk ontslagen bent, kan je werken aan je menselijkheid. Neem een voorbeeld aan Davide Nicola, die wél weet hoe je resultaten kan boeken met een team.”

