De voorbode op een goed resultaat? Benzema wordt zaterdag weer op training bij Real verwacht, dezelfde dag dat Frankrijk kwartfinale speelt op WK

Bij Real Madrid wordt Karim Benzema, die vorige maand met een spierblessure forfait moest geven voor het WK in Qatar, zaterdag weer op training verwacht. Dat maakte Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti donderdag bekend in een interview met de Italiaanse krant Il Corriere dello Sport.

Uitgerekend die dag staan de Fransen in Qatar voor de clash van de kwartfinales tegen Engeland, de Europese vicekampioen. Officieel staat de 34-jarige Gouden Bal-winnaar nog op de Franse spelerslijst voor het WK, omdat bondscoach Didier Deschamps bij zijn afhaken geen vervanger opriep.

Volgens de FIFA-reglementen kan Benzema zo nog wereldkampioen worden, al is het aan de Franse federatie om te beslissen of ze hem – als het zover is – al dan niet een medaille uitreikt. Op sportief vlak zou hij daarin geen aandeel hebben, want daags voor de WK-openingswedstrijd moest Benzema forfait geven vanwege een opspelende blessure aan het dijbeen.