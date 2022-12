“Niet zeker dat alle dieren dit zullen overleven”: opvangcentrum haalt 9 zwaar verwaarloosde paarden weg uit manege

De dieren worden nu opgevangen in Heusden-Zolder waar ze medisch begeleid worden en op krachten kunnen komen. — © if

Op bevel van de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn werden dinsdag negen verwaarloosde paarden in beslag genomen bij een manege in Asse. Volgens het opvangcentrum zijn de dieren vel over been en is het niet zeker dat ze het zullen overleven.

Het vogel- en zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder had dinsdag een drukke dag met drie inbeslagnames van verwaarloosde dieren. Voor een ervan reden de medewerkers van het opvangcentrum uit Limburg helemaal naar Asse. Daar was de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn binnengevallen in een manege.

“Er werden negen paarden, zowel volwassen dieren als jonge veulens, aangetroffen in bouwvallige krotten”, zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum Heusden-Zolder. Zij stonden in voor de evacuatie en de opvang van de verwaarloosde dieren.

“Het was meteen duidelijk dat de dieren vel over been en in een levensbedreigende toestand van ontbering waren. Dat kan alleen als de dieren over een langere periode, en dan spreek ik van maanden, geen voedsel of voedsel van slechte kwaliteit kregen”, zegt Oyen. (Lees verder onder de foto)

De paarden waren vel over been, zoals ook blijkt uit deze foto. — © if

Ontworming

De dieren werden allemaal naar het opvangcentrum van Heusden-Zolder overgebracht. “Hun situatie is ernstig en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend. Ik heb geen glazen bol, maar het is nog niet zeker dat alle dieren het zullen halen. We zullen de paarden nu ontwormen en verder medisch begeleiden. Ook zorgen we voor voldoende kwalitatief voedsel en drinkbaar water zodat ze opnieuw kunnen aansterken.”

“De dienst Dierenwelzijn zal nu binnen de twee maanden beslissen over de toekomst van de dieren. Als ze aan ons worden toegewezen, dan kunnen we hen later aanbieden ter adoptie”, aldus Oyen.

Volgens Ann Heylens, woordvoerder van het Vlaams departement Omgeving waaronder dierenwelzijn valt, wordt het dossier ook overgemaakt aan het parket, mogelijk volgt er dus nog een strafrechtelijk vervolg.

De eigenaar werd volgens haar al langer opgevolgd. “Op 20 april van dit jaar kregen we een eerste melding over dierenverwaarlozing op deze locatie, op 26 april volgde een eerste controle. Er volgden ondertussen al drie controles en vier pv’s. Voor er effectief overgegaan wordt tot een inbeslagname worden er eerst maatregelen opgelegd, tenzij de situatie echt ernstig is. Er wordt dus altijd in stappen gewerkt. Maar de eigenaar heeft geen gevolg gegeven aan deze maatregelen waardoor nu werd overgegaan tot een inbeslagname.”