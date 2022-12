Derrick Tshimanga schikt zich in nieuwe rol bij SK Beveren: “Ik heb een verantwoordelijkheid en wil met deze club kampioen spelen”

Derrick Tshimanga ontpopte zich vorig seizoen tot sterkhouder op de Freethiel. Iets wat hem een contractverlenging van een jaar opleverde. In de voorbereiding was de linksachter zelfs meermaals aanvoerder tijdens de oefenwedstrijden. Maar eenmaal de competitie begon, verdween hij naar de bank.

Geen plaats om te klagen en zagen

“Ach, dat is het leven”, vertelt een goedlachse Derrick Tshimanga. “De coach maakt zijn keuzes en de ploeg draait goed. Er is geen plaats om te klagen en te zagen. Het leven gaat niet altijd zoals je het verwacht. Dat moet je een plaats kunnen geven. Ik moet klaar zijn wanneer de coach mij nodig heeft. Ik ben geen speler die de boel op stelten gaat zetten. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb daar ook niets mee te winnen. Ik heb al meermaals in deze situatie gezeten. Vroeg of laat keert het altijd om. Ik moet dit accepteren, positief blijven en scherp blijven trainen. Of ik er met de trainer over gebabbeld heb? Ja, natuurlijk. Hij heeft mij een uitleg gegeven. Het is nu aan mij en de andere bankzitters om iedereen te blijven pushen, zodat we niet in slaap vallen.”

De 34-jarige verdediger heeft in het Waasland nog een contract tot het einde van het seizoen, maar aan vertrekken denkt hij allerminst. “Ik wil hier niet weg”, stelt Tshimanga kordaat. “Ik ben hier heel graag. Ik heb vorig jaar mijn woord gegeven aan Antoine Gobin en Jordi Condom. Ik heb hier een verantwoordelijkheid. Ik wil met deze club kampioen spelen. Dat is het enige wat mij nu bezighoudt. Ik probeer mijn taak hier zo goed als mogelijk te vervullen, op en vooral naast het veld. Natuurlijk wil ik liever wat vaker spelen, maar ik kan het wel plaatsen. Ik heb nu een andere rol binnen de ploeg.”

Beter dan vorig seizoen

Die rol situeert zich dit jaar minder op het veld, maar vooral ernaast. Een speler met zijn ervaring en carrière heeft een belangrijke invloed in de Beverse kleedkamer. “Ik kom met iedereen goed overeen, misschien omdat ik Nederlands, Frans en Engels spreek”, vertelt Tshimanga. “Bovendien ben ik een van de oudere spelers van de groep. Als sommige spelers problemen hebben, dan komen ze naar mij toe. We hebben ook enkele jonge spelers van wie de carrière plots heel snel gaat. Zij moeten begeleid worden. Ik heb ooit hetzelfde meegemaakt. En met Killian Overmeire, Koen Persoons en Barry Boubacar Copa had ik toen bij Lokeren goede mensen rondom mij. Ze hebben mij het goede voorbeeld gegeven. Die rol probeer ik nu ook in te vullen hier in Beveren.”

Vorig jaar kwam Beveren nog iets tekort om mee te dingen voor promotie naar 1A. Nu schat Tshimanga de kansen van Beveren veel hoger in. “Deze ploeg is veel beter dan die van vorig seizoen”, zegt Tshimanga zonder twijfelen. “Kwalitatief en op het vlak van samenhang. We zijn meer één groep. Dat komt ook door de spelers die erbij gekomen zijn. Bijvoorbeeld Joachim Van Damme, hij is een belangrijke factor in de kleedkamer. Ook de balans in de ploeg is beter. We hebben nu meer ervaring, meer metier. Het is niet meer spelen om te spelen. Neen, nu is er meer ernst. We zijn ook consistenter. Vorig jaar hadden we een vrij jonge groep met een paar ervaren spelers, maar niet veel echte leiders. Nu is iedereen mee in het verhaal.”