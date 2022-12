Politie waarschuwt voor inbrakenplaag: daders slaan vooral in de vooravond toe

December is ook de ‘feestmaand’ bij uitstek voor inbrekers. Maar dit jaar, zegt de politie, zijn ze toch wel opvallend erg actief. En ze slaan vooral in de vooravond toe. Heel wat politiezones waarschuwen de bevolking via sociale media en beloven extra te patrouilleren. Met anonieme wagens.

In ons land worden gemiddeld iedere dag 93 woninginbraken gepleegd. Daar zijn inbraakpogingen niet bijgeteld. Vooral in deze periode van het jaar zijn inbrekers erg actief. Dat is geweten. Maar er is mogelijk nog een reden waarom er nu opvallend veel wordt ingebroken, zeggen politiediensten. Door de coronacrisis werkten we vaker van thuis, zodat dieven minder kans hadden om hun slag te slaan. Nu gaan we weer vaker naar het werk en komen we pas thuis wanneer het al donker is.

“Naar de eindejaarsperiode toe zijn er traditioneel meer inbraken. Tijdens corona was er een terugval, maar nu is er dus opnieuw een forse stijging. De inbraken gebeuren vooral tussen 17 en 23 uur, vooral in appartementsgebouwen”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen.

“Dieven slaan minder ’s nachts toe, maar eerder overdag en vooral bij valavond. Als er niemand thuis is”, bevestigt ook Marc Vranckx van de Leuvense politie.

“Inbrekers in woningen zijn vaak amateurs die elke confrontatie met bewoners of bijtgrage honden proberen te vermijden. Daarom slaan ze tegenwoordig eerder hun slag in de vooravond als er niemand thuis is”, klinkt het ook bij de federale politie waar ze het fenomeen van de rondtrekkende dievenbendes opvolgen.

“Daders zoeken ook vaak woningen uit die wat meer afgelegen liggen, liefst niet te ver van grote wegen of op- en afritten van snelwegen. Dat zijn inbraakgevoelige gebieden en daar patrouilleren wij ook extra”, zegt Vranckx.

Niet alleen in het Leuvense wordt extra gecontroleerd. In politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) zien ze een stijging van het aantal inbraken en zijn er extra patrouilles met anonieme wagens voorzien. Dat is ook het geval aan de kust, waar de politiezone Westkust extra patrouilleert nadat ze het aantal woninginbraken de jongste dagen fors zagen stijgen.

De politiezone Voer en Dijle kreeg op één weekend zelfs zestien meldingen van inbraken, elf in Oud-Heverlee.

In de politiezone AMOW werd veertien keer ingebroken. “Dat het er zoveel zijn, is opmerkelijk. Het is het fenomeen van rondtrekkende dadergroepen”, zegt commissaris Fred Scrayen van de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW).

De Politie Regio Turnhout stelde deze week al 14 woninginbraken of pogingen tot woninginbraak vast in Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. “De meeste inbraken werden overdag of in de vooravond gepleegd, terwijl de bewoners niet thuis waren. We merken trouwens steeds vaker dat inbrekers overdag of in de vooravond op pad gaan en minder ’s nachts”, klinkt het ook daar.

En ook Limburg kampt met een inbraakgolf. Onder meer in Bilzen, Hasselt en Beringen werden verschillende inbraken gemeld.

“Sluit alle deuren en ramen voor je weggaat, zelfs als je de kinderen even van school gaat halen”, zegt Jessica Dedroog van politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). “Ramen op de verdieping die openstaan om te verluchten en zeker ramen die uitgeven op een plat dak moeten dicht. Wat ook kan helpen is dat je de indruk geeft dat er iemand thuis is door bijvoorbeeld het licht te laten branden. Verlichting die begint te branden als er beweging rond het huis is, schrikt dieven ook af.”

Veiligheid moet niet veel geld kosten

Bij de dienst Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken benadrukken ze dat een woning veiliger maken tegen inbraken niet per se veel geld hoeft te kosten.

“Doe beroep op jouw buren, vrienden en familieleden om een oogje in het zeil te houden wanneer je een tijdje niet thuis bent. Als inbrekers merken dat je gedurende lange tijd afwezig lijkt te zijn, kan jouw huis een zeer aantrekkelijk doelwit vormen. Laat mensen in jouw omgeving dus regelmatig je brievenbus legen en vraag aan bevriende buren/familie om de rolluiken op en af te laten.”

“Scherm verder ook je sociale media goed af en publiceer niets over je uitstap of reis in het openbaar, zolang er niemand thuis is. Zo kan je vermijden dat potentiële inbrekers misbruik kunnen maken van deze informatie.”

Bel de politie als je wat ziet

En leg waardevolle voorwerpen uit het zicht, klinkt het nog. Kwaliteitsvolle sloten helpen uiteraard ook. Want dieven zijn lui. Als ze binnen de drie minuten niet binnen zijn, vertrekken ze meestal.

Nog deze oproep van alle politiezones samen: Zie je iets verdachts, een persoon of een voertuig, aarzel niet en verwittigd de politie via het lokale nummer of via het noodnummer 112. Blijkt het achteraf loos alarm te zijn geweest, zal niemand je dat kwalijk nemen of zal je zeker niet voor de kosten moeten opdraaien.