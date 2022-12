Hij dacht de perfecte moord gepleegd te hebben op zijn vrouw, tot een alerte arts met een suggestie kwam

In Brugge start het assisenproces tegen ex-brandweerman Pieter Platteeuw die zijn partner Dana vergiftigde. — © rr

Na zijn grondige research en een autopsie die niets verdachts opleverde, dacht Pieter Platteeuw (37) vier jaar geleden dat hij de perfecte moord had gepleegd. Tot een alerte arts een bijkomende giftest voorstelde bij zijn overleden echtgenote Dana Van Laeken (36). Na maanden ontkennen gaf de West-Vlaamse brandweerman alsnog toe dat hij zijn vrouw vergiftigde door “wonderbonen” in haar eten te draaien. Vrijdag start in Brugge zijn assisenproces en riskeert Platteeuw levenslang.