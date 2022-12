Jongetje (8) zit al twee dagen vast in boorput in India: “In gevallen toen hij aan het spelen was”

Opnieuw is het afwachten of een klein jongetje uit een diepe boorput kan gered worden. Dit keer gaat het om de achtjarige Tanmay Sahu uit India. Hij viel dinsdagmiddag metersdiep naar beneden en zou nog altijd vastzitten, dat schrijven lokale media.

De achtjarige Tanmay was omstreeks 17 uur dinsdagmiddag vredig aan het spelen op de boerderij van zijn ouders in de Indiase staat Madhya Pradesh. Maar toen hij naar een ander veld liep, ging het mis. Daar viel hij in een open boorput. “Mijn 12-jarige dochter zag hem en vertelde me dat hij in de put was gevallen. We haastten ons onmiddellijk naar de plek. Hij ademde en we luisterden naar zijn geluid uit de boorput. De reddingsoperatie begon dinsdag vanaf 18.00 uur,” vertelde zijn vader aan de krant The Hindu.

De put zou zo’n 120 meter diep zijn, maar de jongen kwam vast te zitten op bijna 17 meter diepte. De reddingsdiensten werd onmiddellijk ingeschakeld, maar toch verloopt de actie moeizaam door stenen die in de weg zitten. De jongen zou ondertussen ook zuurstof krijgen, maar het is ook mogelijk dat hij bewusteloos is omdat hij “niet reageert”.

Tanmay is niet het eerst kind dat komt vast te zitten in zo’n boorput. In 2018 volgende de wereld nog het verhaal van de tweejarige Spaanse Julen Roselló. Hij was op 13 januari in een waterput met een diameter van 25 centimeter gevallen en zat vast op 70 meter diepte. Dertien dagen lang werd er vermoed geprobeerd om tot bij de jongen te geraken. Pas op 26 januari werd het jongetje bereikt en bleek helaas dat hij de val niet overleefd had.

En ook begin dit jaar probeerden reddingswerkers drie dagen lang het 9-jarige Afghaanse jongetje Haider uit een 25 meter diepe boorput te halen. De jongen zat op tien meter diepte en had in eerste instantie de val overleefd, maar uiteindelijk bleek hij toch overleden toen ze hem uit de put konden halen.

Een week eerder had iedereen nog meegeleefd met de vijfjarige Rayan. Het Marokkaanse jongetje was in een 32 meter diepe waterput gevallen. Meer dan honderd uur zat de jongen vast in de put en ook hij haalde het uiteindelijk niet.

