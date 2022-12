Faris Haroun is aan zijn laatste maanden als profvoetballer bezig: “Aan het einde wil ik nu nog niet denken”

Revaliderend van een vervelende voetblessure zag Faris Haroun (37) – nog altijd de natuurlijke leider van Antwerp – hoe zijn ploegmaats in de Arabische hitte de tweede seizoenshelft voorbereidden. Alvorens hij afscheid neemt van het profvoetbal wil de middenvelder met de Great Old een prijs pakken, en liefst van al de titel. “De Genkse voorsprong is groot, maar de vorige seizoenen hebben aangetoond dat er in de ­play-offs véél kan veranderen.”