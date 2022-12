KV Mechelen vertrekt vrijdag op stage, Dries Wouters en Iebe Swers mogen uitkijken naar een andere club

Kerim Mrabti en Lucas Bijker, allebei terug na hun langdurige kruisbandblessures, maken deel uit van de selectie. Dries Wouters en Iebe Swers blijven thuis. Beide verdedigers passen niet langer in de Mechelse plannen en mogen uitkijken naar een andere club. De van Schalke 04 gehuurde Wouters verloor achterin de strijd van Vanlerberghe, Bates, Peyre en Van Hoorenbeeck. Met Lavalée keert bovendien nog een extra centrale verdediger terug uit blessure. De laatste minuten van Swers in een Mechels shirt dateren dan weer van 1 oktober tegen Club Brugge.

Jongeren mogen zich tonen

Ook Samuel Oum Gouet gaat niet mee naar de Costa Cálida. De Kameroener geniet na zijn WK-deelname van wat rust. Voorts bekijkt de club nog of het Julien Ngoy (scheur in de hamstrings) en Boli Bolingoli (pubalgie) meeneemt dan wel in België laat revalideren. Het duo kan op stage hoe dan ook nog niet met de groep trainen. Tot slot mogen enkele beloften, die het goed doen met Jong KV Mechelen in tweede nationale, hun kunnen tonen aan Steven Defour. De definitieve selectie van jongeren die mee mogen wordt straks bekend gemaakt.

Samuel Oum Gouet vertegenwoordigde Kameroen op het WK. — © REUTERS

Het wordt een pittig oefenkamp in San Pedro del Pinatar, met op zaterdag én zondag twee trainingen. Er staan ook twee stevige oefenduels op het menu, maandag (nog onder voorbehoud) tegen het Franse Lille, en woensdag tegen het Spaanse Espanyol Barcelona, de club van voormalig Malinwamiddenvelder Vinicius Souza.

Afwachten met Engvall

Wat er met de uitgeleende Gustav Engvall zal gebeuren moet binnenkort blijken. Zijn verhuurperiode aan Sarpsborg 08 FF loopt eind deze maand af. Engvall vond in Noorwegen zijn voetbalgeluk terug. Hij stond er dertien keer in de basis en was er goed voor een goal en drie assists. Hoewel de aanvaller nog tot midden 2024 onder contract ligt, zal KV Mechelen rekening houden met de wens van de speler.