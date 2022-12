Organisaties smokkelden tonnen cocaïne en miljoenen euro’s cash: 10 arrestaties, kilo’s coke en 400.000 euro in beslag genomen

De huiszoekingen van donderdagochtend komen voort uit de kraak van de bij (drugs)criminelen razend populaire berichtendienst Sky ECC. Die berichten zijn voor de speurders een unieke inkijk in de handel en wandel van de georganiseerde criminaliteit.

De onderzoekers van de federale gerechtelijke politie Antwerpen kregen zo zicht op drie organisaties die apart werkten maar wel met elkaar verweven waren. De groepen zouden gelinkt worden aan de smokkel van vele tonnen cocaïne en aan het transport van grote hoeveelheden cash geld.

Transport van tonnen coke en miljoenen cash geld

In het eerste dossier zouden twee broers van 28 en 33 jaar uit Hoboken aangestuurd worden door een 33-jarige man. Het gaat om het vervoer van ladingen cocaïne, maar ook om het transport van miljoenen euro’s cash geld die verstopt werden in verborgen ruimtes van voertuigen. “Voor het vervoer van de verdovende middelen gaat het om 17 feiten van minstens 1.142 blokken cocaïne, voor de geldtransporten om 24 feiten en in totaal 13 miljoen euro tussen januari 2019 en dit jaar”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd in Deurne, Hoboken, Rumst en Wommelgem. Vijf mannen tussen 28 en 44 jaar worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Een van de verdachten werkte ook samen met een 45-jarige planner om uithalingen in de haven te organiseren. “Zo zouden ze verantwoordelijk zijn voor minstens elf uithalingen voor in totaal 3,1 ton. De twee mannen werden vanmorgen ook gearresteerd”, aldus Aerts.

Leveringen aan boord, drugs van boord

Het laatste onderzoek draait rond een koeriersbedrijf dat actief is in de haven en dat bestellingen afhandelt aan boord van schepen in de haven van Antwerpen, maar ook aan havens in Duitsland en Nederland. Het koeriersbedrijf zou een legale dekmantel vormen om ladingen verdovende middelen aan boord van schepen te brengen of om de partijen van schepen te halen.

Deze organisatie zou verantwoordelijk zijn voor de in - en uitvoer van minstens 778 kg cocaïne en 59 pakketten ice (crystal meth) tussen juni 2019 en maart 2021. “Hun crimineel gegenereerde vermogen wordt geraamd op minstens 19,8 miljoen euro”, zegt Aerts.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd in Berlaar, Boom, Ekeren, Hoboken, Lier en Mortsel. Daarbij werden 48 pakken cocaïne (van telkens ongeveer een kilogram, red.) en 405.000 euro cash in beslag genomen. Drie mannen werden van hun vrijheid beroofd.

“De onderzoeksrechter zal in de volgende fase beslissen over de aanhouding van de gearresteerde personen. De gerechtelijke onderzoeken worden verdergezet”, besluit Aerts.

sare