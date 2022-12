Voetbal is oorlog bij Oranje, onze man ziet Louis van Gaal opnieuw botsen met journalisten: “Dat is een onzinnige vraag”

Nederland weet het even niet meer. Moet Oranje nu blij zijn omdat het met dit bescheiden spelersmateriaal in de kwartfinale van een WK staat? Of vooral beschaamd omdat dit op een on-Nederlandse manier voor elkaar is gekregen? Een schizofrene situatie, die op een persconferentie met de immer vermakelijke/boze Louis van Gaal (71) helemaal aan de oppervlakte komt. Het steekspel met de Nederlandse pers wordt steeds grimmiger. Elke vraag in het Nederlands krijgt een agressief antwoord.