‘Driehonderd banen weg bij bol.com’

Bol.com-topvrouw Margaret Versteden kondigde de bezuinigingsronde donderdag aan in een personeelsbijeenkomst, waarvan een opname in handen is van het FD. Zij legde uit dat de groei bij de webwinkel is stilgevallen. Terwijl het bedrijf eerder nog op een forse omzetstijging rekende, denkt Versteden nu dat die ongeveer op het niveau van 2021 zal blijven. Ook volgend jaar verwacht de topvrouw geen groei.

Bovendien is bol.com minder winstgevend dan voorheen. Om dat te verbeteren, is volgens Versteden “een volledig kosteneffectiviteitsprogramma” nodig.

Donderdag kondigde zij aan dat daarbij de banen van 300 mensen sneuvelen. Het bedrijf verlengt de contracten van 100 mensen niet. Bij de andere 200 banen heeft bol.com volgens Versteden “de meerderheid van de pijn al genomen”, doordat het bedrijf de afgelopen maanden openstaande vacatures niet heeft ingevuld en externe inhuur heeft verminderd.