Paus overmand door emoties tijdens gebed voor Oekraïne

Paus Franciscus heeft donderdag zijn gebed kort moeten onderbreken toen hij emotioneel werd wanneer hij het over Oekraïne had. Ook nadien kraakte de stem van de paus nog.

De stem van Paus Franciscus begon te trillen toen hij het over de Oekraïners had en hij moest ongeveer 30 seconden stoppen, niet in staat om te spreken. Toen hij het gebed hervatte, kraakte zijn stem. Het publiek, waaronder de burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, die vlak naast de paus stond, applaudisseerde toen ze beseften dat hij niet kon praten en hem zagen huilen.

Het moment deed zich voor tijdens een traditioneel gebed tot de Madonna aan de voet van een standbeeld op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, een nationale feestdag in Italië. “Onbevlekte Maagd, vandaag had ik u de dank van het Oekraïense volk (voor de vrede) willen brengen,” zei hij voordat hij door emoties werd overmand en moest stoppen. Toen hij daartoe in staat was, ging hij verder: “In plaats daarvan moet ik u opnieuw de smeekbeden brengen van kinderen, van ouderen, van vaders en moeders, van de jongeren van dat gemartelde land, dat zoveel lijdt.”

Op woensdag vergeleek de paus de oorlog in Oekraïne nog met een nazi-operatie waarbij in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ongeveer twee miljoen mensen, voornamelijk Joden, werden gedood.

