2,03 meter Friese nuchterheid is klaar voor glansrol bij Oranje: “Ik verdien hier het minst van allemaal, zeker weten”

Andries Noppert beleeft op dit WK een sprookje zoals er nog maar zelden één is geschreven in het Europees voetbal. Een jaar geleden zat de 28-jarige doelman nog op de bank bij Go Ahead Eagles, vanavond staat hij in een WK-kwartfinale oog in oog met Lionel Messi, mogelijk zelfs in een beslissende strafschoppenserie. “Dan probeer ik die bal toch gewoon te pakken?” Nuchterder dan deze Fries vind je ze niet.