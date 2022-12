Gezin ontvlucht woningbrand: “Kinderen reageerden gepast door ‘De buurtpolitie’”

Een woning in het centrum van Muizen (Mechelen) is tijdelijk onbewoonbaar na een brand in een kinderkamer. Een moeder en haar twee kinderen konden zich tijdig in veiligheid brengen nadat het zoontje alarm sloeg.

De noodoproep liep in de nacht van woensdag op donderdag kort na middernacht binnen bij de hulpdiensten. De moeder en haar kinderen van 8 jaar en 11 jaar lagen in bed toen de brand in het huis op de hoek van de August Lenaertsstraat met de Korte Nieuwstraat uitbrak. Die ontstond in een kinderkamer op de eerste verdieping.

Ondanks het nachtelijke uur merkte het zoontjes des huizes de brand op door een nachtlampje. Hij sloeg alarm, waardoor hij samen met zijn mama en zus tijdig op de vlucht kon slaan. “Lang leve De Buurtpolitie. Dankzij dat televisieprogramma weten de kinderen hoe ze moeten reageren bij een brand”, vertelt de mama aan de VRT.

Het getroffen huis op de hoek van de August Lenaertsstraat met de Korte Nieuwstraat. — © Dirk Vertommen

De politie was net ter plaatse toen de brandweer arriveerde. “Bij onze aankomst vertelde de moeder dat het boven brandde. We zagen hoe de rook zich door de ramen naar buiten perste”, zegt Philippe Claes, kapitein van de brandweerzone Rivierenland. De post Mechelen kreeg versterking van de collega’s uit Rumst.

“Alles zit onder massa roet”

“In de kinderkamer waren een bed, een matras en een kleerkast nog aan het branden. Het is daar heel warm geweest. Materiaal uit kunststof was allemaal gesmolten, ook in de andere kamers. De hoeveelheid vuur was beperkt omdat het zichzelf al grotendeels had verstikt”, legt de kapitein uit. Van zodra de brand geblust was, ventileerde de brandweer de getroffen woning.

Op de eerste verdieping en op de zolder heeft het huis zware rookschade opgelopen. “Alles zit er onder een massa roet”, zegt Philippe Claes. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Tijdens de interventie van de brandweer vingen buren het gezin op. De moeder en haar kinderen kunnen terecht bij familie.