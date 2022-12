Code geel: KMI waarschuwt voor gladheid in het hele land door ijsplekken en aanvriezende mist

Wie vannacht of morgenvroeg de baan op moet, rijdt maar beter voorzichtig. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen door de vorming van ijsplekken. Ook kan het regionaal glad zijn door aanvriezende mist. In heel het land is code geel van kracht.

Vannacht vormt zich op veel plaatsen aanvriezende mist, met minima tussen -8 graden in de Hoge Venen en 0 graden aan zee. Vrijdag start grijs en nevelig of met aanvriezende mist, wat kan zorgen voor gladde wegen tijdens de ochtendspits. Daarom heeft het KMI code geel afgekondigd in heel België. De strooidiensten rijden uit waar nodig, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wees ook extra waakzaam bij neerslag, die het zout kan doen wegspoelen”, waarschuwt de dienst via Twitter.

“Er wordt lokale gladheid op de grond verwacht. Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Wees waakzaam”, zo luidt het devies van het KMI bij code geel voor gladheid.

“De aanvriezende mist maakt stilaan plaats voor brede opklaringen”, zegt weerman Frank Deboosere. ­Enkel aan de kust blijft de kans op een winterse bui bestaan. Bij een zwak briesje uit veranderlijke richtingen liggen de maxima tussen -2 graden in de Hoge Venen, 1 à 2 graden in het centrum en 3 graden aan zee.

In de nacht van vrijdag op zaterdag worden de opklaringen breder. “We krijgen dan ook in Vlaanderen vrieskou met minima rond min 3 graden. Na het ochtendgrijs genieten we zaterdag van vrij zonnig en rustig winterweer, maar met maxima rond 2 graden blijft het koud”, aldus Deboosere. Zondag hangt er veel bewolking en flirten de ­maxima met het vriespunt. Ook begin volgende week verwacht het KMI meestal ­zwaarbewolkt, winters koud weer.