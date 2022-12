De KDB Cup blijkt een kweekvijver van WK-toppers: “Kippenvel, telkens één van ‘onze’spelersscoort”

De hattrickheld van Portugal, het toptalent van Marokko en de jongste Spaanse doelpuntenmaker ooit. Als 14-jarigen draafden Gonçalo Ramos (21), Bilal El Khannous (18) en Gavi (18) ooit op tijdens de KDB Cup in België, nu profileren ze zich op het WK in Qatar. Op het Belgische jeugdtoernooi zie je echt de sterren van de toekomst. “Als je de waarde zou optellen van alle spelers die al op de KDB Cup passeerden: honderden miljoenen.”

Het was een opvallende tweet na de 1/8ste finale tussen Portugal en Zwitserland (6-1). De jonge Portugese spits Gonçalo Ramos had Ronaldo vervangen en uitgepakt met een heerlijke hattrick. In het Gentse werd een oude foto opgediept. “Van de KDB Cup in 2016 naar een World Cup Hattrick”, stond er te lezen bij het beeld van drie jonge Benfica-spelers van wie Gonçalo Ramos het meest nadrukkelijk in de lens kijkt. “Wij zijn trots dat Ramos hier zijn eerste internationale toernooi meemaakte.”

Onopvallend

Paul Naudts, voorzitter van het prestigieuze jeugdtoernooi dat naar Kevin De Bruyne is genoemd, lacht. “Het voelt fantastisch telkens één van onze spelers scoort op het WK”, zegt hij. “Dan krijg ik kippenvel. Bij Gonçalo Ramos wist ik direct: Die was hier in Drongen op de eerste editie in 2016. Benfica won het toernooi toen en in ons archief vonden we zijn foto. Ramos werd toen echter niet verkozen tot Speler van het Toernooi. We hebben een tiental scouts die de jongens beoordelen om tot de MVP te komen, maar de rapportjes van Ramos waren niet uitzonderlijk. Het was zijn ploegmaat Umaro Embalo die toen die prijs won en nu bij Fortuna Sittard zit. Het kan dus raar lopen als je ziet wie nu schittert op het WK, hé.”

© REUTERS

De KDB Cup heeft evenwel geen reden tot klagen. Bilal El Khannous, die ook in de kwartfinales staat met Marokko, speelde er ooit de pannen van het dak met de U15 van Anderlecht, waarna Racing Genk hem wegkaapte. De Duitser Jamal Musiala, die nu 100 miljoen waard is bij Bayern en op het WK meedeed in de groepsfase, passeerde er de revue toen hij nog in de jeugdacademie van Chelsea zat. Jérémy Doku werd in 2017 topschutter van het toernooi, Charles De Ketelaere blesseerde zich jammer genoeg bij de opwarming.

“Als je ziet wie hier allemaal gepasseerd is en je telt nu de marktwaarde op van al die gasten, dan kom je aan honderden miljoenen”, vervolgt Naudts trots. “Bij ons zie je echt de sterren van de toekomst. Daarom willen hier ook elk jaar tientallen scouts van overal ter wereld naartoe reizen. We aanvaarden evenwel alleen erkende scouts met een officiële scoutingkaart. Bij de laatste editie waren dat er 69.”

Veel Spanjaarden

De Spaanse nationale ploeg werd helaas uitgeschakeld in de vorige ronde, maar ze telde het meest KDB Cuppers in de rangen. Gavi scoorde wel tegen Costa Rica en werd zo met zijn 18 jaar en 110 dagen de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé in 1958. Ook invallers Ansu Fati en Eric Garçia wervelden ooit met Barcelona in Drongen. “Wat een beauty was die goal van Gavi, hé”, zegt Naudts. “Jammer dat Fati en Garçia amper in actie kwamen. Je hebt toch een band met die jongens.”

De bezoekers op de KDB Cup – in juni waren er dat 7.000 – poseren overigens niet alleen met Kevin De Bruyne, die elk jaar komt kijken. Ze maken er simpelweg een sport van om met zo veel mogelijk jonge spelers op de foto te gaan. Je weet immers nooit dat je dan over vijf jaar plots een selfie hebt met een toekomstige wereldster.

“Het is een droom om op de KDB Cup ooit een toekomstige Braziliaanse of Argentijnse international te lanceren”, bekent Paul Naudts nog. “Wie weet een nieuwe Messi. Daar wordt aan gewerkt. Ik kan nog niet veel verklappen en we moeten dikwijls gerenommeerde clubs weigeren, maar op de editie van 2023 zullen zeker drie continenten vertegenwoordigd zijn.”

Daarna is het uitkijken welke KDB-spelers zullen uitblinken op het WK 2026. Tijdens dit WK in Qatar supporteren ze in Drongen vooral nog voor Gonçalo Ramos en Bilal El Khannous.