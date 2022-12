Een “spontaan” kiekje in de keuken — © Netflix

Je zou er bijna compassie mee krijgen. Harry en Meghan hebben afgezien door racisme, door toxische tabloids en door een oubollig koningshuis. Maar die – terechte – aanklacht gaat verloren in een te zeemzoeterig sprookje. Na drie uur ‘Harry & Meghan’ weten we nog steeds niet waarom ze nu zijn vertrokken. En wie nu écht de slechterik is van het verhaal.