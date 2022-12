Antwerp wil Oranje-international Daley Blind losweken bij Ajax

De Great Old wil – bij een vertrek van een basisspeler – de Nederlandse recordkampioen verlossen van het riante salaris van de routinier, die niet of nauwelijks voorkomt in de plannen van zijn huidige trainer Alfred Schreuder.

Blind ligt in Amsterdam nog tot eind dit seizoen onder contract. Toch hoopt Antwerp de verdediger in de wintermercato transfervrij te kunnen overnemen. Met de langdurige inactiviteit van Sam Vines (enkelblessure) is versterking op de linksback gewenst. Doublure Gastón Ávila kon zich nog niet doorzetten op de Bosuil, hoewel coach Mark van Bommel gisteren lovend was over de werkethiek van de Argentijn. Tijdens de laatste duels voor de competitiebreak depanneerde de rechtsvoetige Jelle Bataille op links.

De Antwerpse interesse in Blind, die 500 wedstrijden op zijn palmares heeft staan waarvan 340 voor Ajax en 141 voor Man United, speelt al langer. Net voor het WK kreeg zijn concurrent Owen Wijndal de voorkeur als linksback. Op de wereldbeker daarentegen speelde Blind tot dusver elke minuut. Met een doelpunt en een assist was hij een van de uitblinkers in de 1/8ste finale tegen de Verenigde Staten. Ook tegen Argentinië wordt hij aan de aftrap verwacht. (dige)