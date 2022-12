WK RETRO. Het moment waarop een Belg de grootste voetballer ter wereld uit het WK 1994 gooide: “Ik ben nooit Maradona’s beste vriend geworden”

Hij had meer buikvet dan kuitspieren, was verslaafd aan cocaïne en vond geen club meer. Maar met de hulp van een schimmige wonderdokter vindt Diego Maradona op het WK in ’94 nog één keer zijn oude magie terug. Tot een Belg de zeepbel doorprikt. Michel D’Hooghe: “Zoals de hand van God hem had laten scoren, zo koos de hand van God hem nu uit voor een dopingcontrole.” De positieve plas van Maradona.