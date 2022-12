Schakelt de nieuwe versie van Lionel Messi ook Oranje uit? Het contrast met Ronaldo kon bijna niet groter zijn: zuinig, maar efficiënt

Als hij voor eens en voor altijd een einde wil maken aan de discussie wie nu de allergrootste is, dan moet Lionel Messi de wereldtitel mee naar Argentinië zien te nemen. Dat zit er voorlopig nog altijd in. Als la Albiceleste vanavond voorbij Nederland raakt, staat het ondanks een moeizame start op dit WK toch weer bij de laatste vier.

De spilfiguur is ook nu weer Lionel Messi, die op zijn 35ste aan zijn meest efficiënte WK tot nu toe bezig is. Met 3 goals en 1 assist zit hij aan 1 beslissende actie per 90 minuten. Zo vaak was hij nooit eerder bepalend op een WK. Nochtans zien we in Qatar niet de meest flitsende Messi. Op het WK van vier jaar geleden in Rusland was hij nog goed voor 6 dribbels per wedstrijd. Dat is meer dan gehalveerd naar 2,5 per match op dit toernooi. Zijn beste jaren heeft hij achter zich, maar toch is hij – op een andere manier – alsnog bepalender dan ooit.

“Dat komt omdat hij een beetje anders is gaan spelen”, zegt bewonderaar van het eerste uur, Jan Boskamp. “Wat hij nu doet, is eigenlijk een verlenging van de Copa America van vorig jaar toen Argentinië in de finale Brazilië in eigen huis ging kloppen. Hij gaat geen twee, drie man meer voorbij, maar hij doet altijd iets goed met de bal én hij werkt harder dan ooit bij balverlies.”

Bijna 5 km wandelen per match

Nochtans is hij allesbehalve de marathonman bij de Argentijnen. Hij stond tot dusver vier keer 90 minuten tussen de lijnen en telkens was hij van alle veldspelers die de wedstrijd volmaakten, degene met het minst afgelegd kilometer. Gemiddeld loopt hij 8,3 km per wedstrijd. Bijna 3 km minder dan collega De Paul, die ook alle matchen volmaakte. Nog opvallender is dat Messi meer dan de helft van zijn afstand aflegt aan een snelheid onder de 7 km/u. Hij wandelt met andere woorden gemiddeld 4,8 km per wedstrijd, meer dan eender welke andere Argentijn, doelman Martinez inclusief. Tot dusver sleurde hij Argentinië wel aan wandeltempo naar de kwartfinale. Ook met zijn 73 high intensity sprints per wedstrijd zit hij ook niet bij de toppers. Aan topsnelheid (meer dan 25 km/u) legt hij gemiddeld 95 meter per wedstrijd af.

“Hij loopt misschien minder, maar hij ziet alles drie keer sneller dan de rest”, zegt Boskamp. “Nog voor hij de bal heeft, weet hij al wat hij ermee gaat doen. Hoe vaak hij in één tijd speelt, dat is uniek. Hij weet ook perfect wat hij doet. In principe loopt hij in de spits, maar hij krijgt een heel vrije rol natuurlijk. Tegen Mexico liet hij zich terugzakken op het middenveld en dan verdeelt hij het gewoon van daar en brengt hij zo weer rust in de tent. Dat zou hij vroeger nooit doen. Bij Ronaldo zal je dat nooit zien. Messi voelde aan dat de ploeg teveel balverlies had en dan gaat hij zelf het spel maken.”

De Nederlandse doelman Andries Noppert verklaarde al zelverzekerd dat hij een strafschop van Messi kan stoppen. — © REUTERS

Of die ecologische, maar efficiënte versie van de Vlo er ook in slaagt om Argentinië een eerste wereldtitel in 36 jaar te bezorgen is een andere vraag. “Als geboren Rotterdammer supporter ik uiteraard voor Oranje, maar ik gun het die kleine ook wel. Dan zijn we gelijk van die vraag af wie nu de allergrootste is. Maradona was weergaloos, maar dat waren andere tijden. Messi speelt van zijn 17 in het eerste van Barcelona en haalt nu al 18 jaar zo’n hoog niveau. Dat is zo zeldzaam”, besluit Boskamp.