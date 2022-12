Online seksueel geweld woekert door meldingssysteem van Google

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International blijven expliciete beelden van meisjes nodeloos lang op het internet circuleren. Het leed van de slachtoffers wordt vergroot door het trage en ingewikkelde systeem dat internetgigant Google gebruikt om de inhoud te verwijderen, zegt de organisatie donderdag. “Het was zo gemakkelijk voor de dader om een video te uploaden, maar het duurde maanden om die verwijderd te krijgen”, getuigt een slachtoffer.

“Terwijl een golf van digitale seksuele misdrijven in Zuid-Korea ernstige schade toebrengt aan de vrouwen en meisjes die er het doelwit van zijn, verergert het inadequate systeem van Google voor het melden van niet-consensuele expliciete inhoud de zaken”, zegt Jihyun Yoon, directeur van Amnesty International Korea. “Google moet meer doen om de verspreiding van online gendergerelateerd geweld te voorkomen - niet alleen in Korea, maar wereldwijd.”

Amnesty International verwijst naar de zogenaamde Nth Room-zaak. In 2020 onthulden Zuid-Koreaanse journalisten het bestaan van acht geheime chatrooms op de berichtendienst Telegram. Daar werden duizenden expliciete video’s van meisjes en vrouwen zonder hun toestemming verkocht met behulp van cryptogeld. Volgens de Koreaanse politie zouden meer dan 60.000 mensen betrokken zijn bij de chatrooms, schetst de mensenrechtenorganisatie.

Het gemak waarmee de beelden ook vandaag nog kunnen worden gedeeld, veroorzaakt bijkomend leed. “Uit recente strafzaken blijkt dat daders overlevenden vaak bedreigen met bestaande videobeelden om verder seksueel misbruik te begaan en meer content te produceren. Hieruit blijkt dat als de niet-consensuele inhoud en persoonlijke informatie van overlevenden niet wordt verwijderd, vrouwen en meisjes aan verdere schade en misdrijven worden blootgesteld”, meent Amnesty International.

Verwarrend

Hoewel Google aangeeft dat niet-consensuele expliciete inhoud op verzoek kan worden verwijderd, vertelden slachtoffers en activisten aan Amnesty International dat het meldingssysteem van Google verwarrend en moeilijk te volgen was. Lukt het slachtoffers toch een klacht in te dienen, dan worden ze geconfronteerd met “een gebrek aan communicatie over de voortgang van hun claim, vaak maanden aan een stuk”, zegt de mensenrechtenorganisatie.

“Door inconsequent en traag te reageren op verwijderingsverzoeken van overlevenden van digitale seksuele misdrijven, laat Google na de mensenrechten te respecteren. Het moet een meldsysteem invoeren waarin overlevenden centraal staan en dat nieuwe traumatisering voorkomt en gemakkelijk toegankelijk, navigeerbaar en controleerbaar is”, aldus nog Jihyun Yoon. Amnesty International heeft donderdag een petitie opgestart waarin het Google oproept “de gebreken in zijn meldingssysteem aan te pakken”, klinkt het.

Amnesty International heeft Google op 11 november schriftelijk om een reactie gevraagd. Er kwam geen officieel antwoord, maar Google zou in een ontmoeting verklaard hebben dat het de kwestie belangrijk vindt en wil verbeteren hoe het op dergelijke beelden reageert.