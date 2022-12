AC Milan wil werk maken van Marokkaanse vedette Hakim Ziyech: “Onderhandelingen lijken in stroomversnelling te komen”

De roze sportkrant pakte vandaag uit met een voorpagina van Hakim Ziyech, die al half het shirt van AC Milan om zich heen had. Volgens de Italiaanse krant is men in Milaan zinnens om de Marokkaanse vedette na zijn sterk WK van Chelsea over te nemen in januari. “Ziyech wordt al enige tijd gevolgd door de club, maar de onderhandelingen lijken nu in een stroomversnelling te zijn gekomen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of het effectief tot een akkoord komt, is nog koffiedik kijken. Milan zou 15 miljoen euro veil hebben voor de Marokkaan die al één doelpunt meepikte in Qatar en ook wordt gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. Of Chelsea met dat bedrag akkoord zal gaan, is nog maar de vraag. Zeker omdat de Londenaren 40 miljoen euro voor hem neertelden destijds.

Arrigo Sacchi, een oud-voetballer bij de Rossoneri, liet alvast zijn mening vallen over het al dan niet aan boord halen van Ziyech. “Hij is een speler met opmerkelijke kwaliteiten, maar om succesvol te zijn is meer nodig dan techniek, goed voetenspel, dribbelen en snelheid. Je moet er ook je hoofd bijhouden. Ik ken Ziyech niet en kan daarom geen oordeel vellen. Maar ik heb vertrouwen in de clubleiding die tot nu toe weinig of geen fouten heeft gemaakt. Als ze hem gezien en gevolgd heeft, en ervan overtuigd is dat hij van waarde kan zijn voor het project, dan heeft ze gelijk om hem te kopen”, aldus Sacchi bij La Gazzetta.