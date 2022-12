Slechts 1 op 5 bedrijven wil koopkrachtpremie aan hun werknemers geven

Nadat het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers spaak was gelopen, hakte de federale regering de knoop eind vorige maand door. Ze houdt vast aan de loonnormwet, waardoor er in de komende twee jaar geen ruimte is voor opslag bovenop de index, maar ze geeft bedrijven in sectoren die het goed doen ook de kans om een eenmalige premie van maximaal 500 euro toe te kennen. In bedrijven met “uitzonderlijke winsten” kan dat bedrag zelfs tot 750 euro gaan. Vakbonden en werkgevers moeten wel een cao over de premie afsluiten.

Volgens VOKA is er bij de bedrijven alvast weinig animo voor de premie. Vier op de vijf willen ze niet toekennen, blijkt uit een bevraging bij 500 bedrijven. “De concurrentiepositie van onze bedrijven staat sterk onder druk”, hekelt VOKA-topman Hans Maertens, die onder meer wijst naar de toenemende loonhandicap ten opzichte van buitenlandse bedrijven, omzetdalingen in het laatste kwartaal van dit jaar, teruggeschroefde investeringsplannen en dreigend banenverlies. “We hebben nu geen extra premies nodig, maar wel een mildering van de loonkostenstijging, bijvoorbeeld door een indexsprong.”