Britse kranten genadeloos over docu ‘Harry & Meghan’: van “Stop dit koninklijke circus” tot “Aanstootgevend”

Zo schrijft de tv-criticus van The Guardian dat de documentaire “zo misselijkmakend was dat mijn ontbijt er bijna terug uit kwam”. Op de voorpagina klinkt het dan weer onderkoeld: “Opnieuw gedoe, maar het verhaal blijft hetzelfde.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de Daily Mail is bijzonder hard: de tabloid laat critici aan het woord die het koppel ervan beschuldigen “de monarchie te willen vernietigen”, en de documentaire beschrijven als “een aanval op de nalatenschap van de Queen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook volgens The Telegraph was de docu een “directe aanval” op de erfenis van de koningin Elizabeth, verwijzend naar de passage waarin het Commonwealth werd omschreven als “Keizerrijk 2.0”. De krant citeert ook bronnen bij het koningshuis die aanstoot nemen aan die omschrijving als “aanstootgevend, feitelijk incorrect, en een zware belediging voor de nagedachtenis van de Queen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

The Times citeert dan weer een bron die de docu omschrijft als “een soap”, en pakt uit met het nieuws dat Buckingham Palace ontkent dat de koninklijke familie had geweigerd om voor de uitzending te reageren bij Netflix. Volgens de krant werd de koninklijke familie enkel benaderd door een onafhankelijk productiehuis waarvan niet duidelijk was hoe geloofwaardig het was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Stop dit koninklijke circus”, titelt de Daily Mirror. De krant beschuldigt Harry en Meghan ervan “de oorlog tussen de royals opnieuw op te stoken, terwijl gewone mensen moeite hebben om hun dagelijkse levenskosten te betalen.” De tabloid meent ook te weten dat prins William “bijzonder woest was” omwille van de bewering dat hij zijn broer en diens echtgenote slecht behandeld had. De kroonprins zou de hele affaire in intieme kring ook omschreven hebben als “onbetamelijk gekibbel”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Metro focust dan weer op de suggestie van prins Harry dat “leden van de koninklijke familie niet trouwen voor liefde”, een passage die de krant beschouwt als een belediging aan het adres van koning Charles en prins William.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Royals ‘diep van streek’ door beledigingen van Harry”, klinkt het in de Daily Express. “Prins Harry vuurde een nieuw salvo of in zijn oorlog tegen de monarchie”, kopt de krant naast een emotionele close-up van koning Charles.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

The Sun tackelt – niet onverwacht – met twee voeten vooruit: de tabloid bestempelt Harry als “Harry the Nasty” (vrij vertaald: “Harry de Smerige”), een verwijzing naar de voorpagina uit 2005 waarin het de prins “Harry the Nazi” noemde na diens beruchte Halloween-kostuum dat jaar. De krant meent ook te weten dat prins William zich “verraden” voelt door de kritiek van Harry op zichzelf en zijn echtgenote Kate.