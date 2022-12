Al tientallen (brom)fietsers naar ziekenhuis met ernstige verwondingen na gladde ochtendspits in Gent: “Een samenloop van omstandigheden”

De eerste vriestemperaturen van het jaar zorgen vrijdag voor redelijk wat problemen, maar opvallend genoeg toch vooral in Gent: in de ziekenhuizen van de stad dienden zich vrijdagochtend al tientallen (brom)fietsers aan met ernstige verwondingen. Elders in Vlaanderen lijkt de overlast echter erg beperkt, de ochtendspits is volgens het Vlaams Verkeerscentrum zelfs “de rustigste van de week”.

De aanvriezende mist zorgde vrijdagochtend voor gladde wegen in Gent. Vooral fietspaden lagen er verraderlijk bij: op sommige bruggen, zoals de Recolettenbrug en de Phoenixbrug, vielen de fietsers met bosjes. Ook aan de Nieuwevaart en Tweebruggen zijn verschillende valpartijen gemeld.

Ook de buurt van de Heuvelpoort lag er spekglad bij. In de Eeklostraat in Mariakerke gingen verschillende fietsers tegen de grond. Aan de achterkant van station Gent Sint-Pieters lag het wegdek ter hoogte van de tramsporen ook spekglad. Fietsers en voetgangers gingen onderuit.

Volgens KMI-weerman David Dehenauw is het geen toeval dat er vooral op bruggen gevallen wordt: “De luchttemperatuur is kouder dan de grondtemperatuur. In tegenstelling tot gewone wegen en fietspaden worden bruggen dus langs twee kanten afgekoeld. Dat zorgt voor meer rijmplekken, en dus meer valpartijen.”

De buurt van de Coupure en de Sint-Agnetebrug lag vrijdagochtend spekglad. Veel fietsers kwamen er ten val. Ondertussen werd er wel extra gestrooid, maar veel Gentenaars bleven voorzichtig en stapten met de fiets aan de hand — © FVV

Tientallen (brom)fietsers met ernstige verwondingen

Bij de spoedafdeling van het UZ Gent hadden zich rond 10 uur al tientallen fietsers en bromfietsers gemeld met ernstige verwondingen. “Waarschijnlijk gaat het om breuken, dat moet nog bekeken worden”, zegt woordvoerder Karlien Wouters.

Ook bij het AZ Sint-Lucas was het vrijdagochtend zeer druk. “De wachtzaal van de spoed zat rond 8.30 uur goed vol”, zegt woordvoerder Iny Cleeren. “Normaal is het op een vrijdag niet zo druk.” Ook daar ging het vooral om fietsers en bromfietsers met breuken en schaafwonden. Zwaardere verwondingen werden daar rond 9 uur echter nog niet gemeld.

De Gentse politie maakte inmiddels melding van een honderdtal oproepen over gladheid, al omvat dat alle soorten meldingen. Het zou in totaal gaan om een twintigtal ernstige valpartijen – zowel fietsers, steppers, als voetgangers.

Verkeer

Ook voor het Gentse autoverkeer is het opletten. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een glad wegdek op de B401 (in beide richtingen) ter hoogte van Gent-Centrum. Daar is een rijstrook versperd richting Gent, komende van de E17. In de andere richting, om de stad uit te rijden, is het wegdek volledig versperd vanwege de gladheid. Er gebeurde ook al een ongeval.

Ook het Gentse tramverkeer was tijdelijk verstoord door de ijzel. Op sommige bovenleidingen was heel wat ijs gevormd, wat ervoor zorgde dat de trams het contact verloren en stilvielen. De trams tussen Gent-Sint-Pieters en het UZ werden tijdelijk stilgelegd, maar rijden inmiddels weer.

Samenloop van omstandigheden

Nochtans reden de strooiploegen van de stad Gent donderdagavond uit, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “De vorst was aangekondigd, dus we waren er op voorzien. Alleen begon het na het strooien opnieuw te regenen, waardoor er veel zout wegspoelde. Vanmorgen volgde dan een tweede strooironde, maar die had minder effect. Deze samenloop van omstandigheden zorgde voor een gladheid die moeilijk te bestrijden is.”

Dat het vooral voor fietsers en bromfietsers uitkijken was, is volgens Watteeuw niet onlogisch. “Strooizout moet worden ingereden voordat het echt effect heeft”, zegt Watteeuw. “Het volstaat dat er twee of drie auto’s over rijden, maar fietsen zijn natuurlijk veel lichter. Daardoor blijven fietspaden langer glad.”

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer was voorbereid, maar kon niet voorkomen dat de steen- en snelwegen er spekglad bij lagen. “Er is zeker gestrooid in Oost-Vlaanderen, rond 5.30 uur vanochtend hadden we alleen al in Oost-Vlaanderen 100 ton zout uitgestrooid, ook op de B401“, zegt Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. “Mogelijk is er aanvriezende mist geweest, in een combinatie met niet veel verkeer, waardoor het zout niet genoeg verspreid wordt en het terug aanvriest.”

Rustige ochtendspits

Op de andere Vlaamse wegen is er vrijdagochtend ondanks het koude weer en de gladde wegen echter weinig verkeershinder, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 8 uur registreerde het centrum zowat 108 kilometer file. Dat is relatief weinig, bevestigt woordvoerder Peter Bruyninckx. De spits verloopt voorlopig ook zonder grote verkeersincidenten. De vrijdagochtendspits is doorgaans sowieso al de “rustigste van de week”, klinkt het.

Dat de weersomstandigheden vrijdag vooral in Gent voor problemen zorgen op de weg, kan volgens VRT-weerman Frank Deboosere een speling van het lot zijn: “Ik zie op modellen dat het er vrijdagochtend lokaal nog een paar graden kouder was dan elders. Mogelijk was er toevallig een lokale opklaring, waardoor de temperatuur nog wat verder zakte. Maar voor hetzelfde geld gebeurt dat morgen in Hasselt, he. Daar valt geen lijn in te trekken. En ik vermoed dat er elders in Vlaanderen ook wel zachte weggebruikers onzacht in aanraking gekomen zullen zijn met het wegdek, maar valt het nu meer op in Gent, omdat er daar nu eenmaal meer weggebruikers zijn dan pakweg op het platteland.”