“Bezorgd om gezondheid van onze werknemers”: huishoudhulpen moeten vaak in te koude omstandigheden werken

Ferm, dat zowat 3.000 huishoudhulpen tewerkstelt en 20.000 klanten bedient in Vlaanderen, is bezorgd over de lage temperaturen in de woningen van hun klanten. Daardoor moeten huishoudhulpen vaak in erg koude omstandigheden werken, zegt woordvoerder Caroline Audoor.

Hoewel veel klanten hun huis verwarmen, zou het volgens Audoor in sommige woningen “binnen nauwelijks warmer zijn dan buiten”. Ferm vraagt daarom het huis minstens tot 15 graden te verwarmen. “We begrijpen dat de energiefacturen hoog oplopen, maar we zijn bezorgd om de gezondheid van onze werknemers op de werkvloer”, luidt de boodschap.

De kwestie is voor huishoudhulpen “niet makkelijk om aan te kaarten”, aldus de woordvoerder. “Sommigen zijn ook minder assertief of taalvaardig.” Ferm biedt hen daarom persoonlijke begeleiding aan, bijvoorbeeld in de vorm van een vooropgestelde brief die ze de klant kunnen geven.

Huishoudhulpen hebben een fysieke job, zegt Audoor, “maar ook dan is het nodig om te verwarmen”. Veel woningen bereiken die temperatuur van 15 graden momenteel niet, klinkt het. Dat is bovendien gevaarlijk voor schimmelvorming, waarschuwt Ferm. “Het is voor iedereen beter om het niet te koud te laten worden in huis. Ook voor de gezondheid van de inwoners zelf”, aldus Audoor.

De organisatie heeft “zelf niet de regie” over de arbeidsomstandigheden van hun werknemers, benadrukt Audoor. “Dat is het domein van de klant.” Ferm doet daarom “een warme oproep om de werkomstandigheden van huishoudhulpen te respecteren” en de temperatuur in huis niet te laag te houden.