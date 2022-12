Deze drugsbende was onvindbaar... tot iemand een foto van een hond deelde

Het National Crime Agency voerde al maanden in het geheim onderzoek naar een drugsbende die een grote partijen MDMA, vloeibare drugs, vanuit Groot-Brittannië naar Australië smokkelde. Alleen kenden ze de identiteit en de verblijfplaats van de verdachten niet. Tot een van hen een foto van zijn hondje doorstuurde via het gecodeerde communicatienetwerk EncroChat.

Danny Brown (55), nochtans een doorwinterde crimineel, zal het zich nog lang beklagen dat hij die foto deelde. En hij krijgt er ooit de rekening voor betaald, zo hebben zijn medeplichtigen al laten verstaan. Want door zijn domme schuld gaan ze nu voor lang achter de tralies.

Brown en Stefan Baldauf (62) waren de kopstukken van de bende die vloeibare drugs smokkelde naar Australië. Ze waren bezig om een nieuwe lading van 448 kilogram MDMA, met een straatwaarde van meer dan 50 miljoen euro, te transporteren. De drugs zaten verstopt in de arm van een industriële kraan die per boot naar Australië ging.

Dobbelsteen

Speurders van het National Crime Agency (NCA) waren de bende op het spoor gekomen nadat ze hun gecodeerde telefoons hadden gekraakt. Ze konden zo alle gesprekken volgen en wisten ze dus alles over de lading en de bestemming. Alleen zijn die toestellen anoniem. Onderzoekers konden wel volgen wat de verdachten van plan waren, maar ze wisten niet om wie het ging. Enkel dat een van hen, Danny Brown zo zou later blijken, de codenaam ‘Dobbelsteen’ gebruikte.

Danny Brown, Stefan Baldauf, Peter Murray, Tony Borg, Leon Reilly en Philip Lawson werden gearresteerd — © NCA

Gelukkig voor de onderzoekers maakte ‘Dobbelsteen’ een domme maar kapitale fout door op een blauwe maandag een foto van zijn hond Bob via EncroChat te versturen naar zijn kompanen. Het beestje zat braaf op een stoel, kijkend in de lens. Achter hem een blauwe wasmand.

Medaillon van hondje Bob

Niets speciaals. Tot de wetenschappelijke politie met de foto aan de slag ging en ontdekte dat er een telefoonnummer op het medaillon stond dat aan de leiband van het hondje hing. Het nummer was op het eerste gezicht niet leesbaar op de foto, maar in het labo slaagde men er toch in om het beeld uit te vergroten. Het nummer bleek van de vrouw van Danny Brown te zijn. Moest hondje Bob ooit weglopen, zou de vinder het baasje van de hond zo kunnen terugvinden. Maar in dit geval leidde het nummer dus niet naar de hond, maar naar Brown, die geen onbekende was voor politie en gerecht.

Brown, medeplichtiger Baldauf en hun handlanger Leon Reilly (50) in Australië zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24 tot 28 jaar cel. Nog drie andere medeplichtige kregen lagere straffen.

