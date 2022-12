Ontmaskerd door een zak vol uittreksels onder reservewiel: 5 jaar cel voor curator die in tientallen jaren tijd 5 miljoen euro verduisterde

D.B. behandelde als curator falingen, die maar bleven aanslepen. Bevoorrechte schuldeisers - zoals de fiscus - kregen snel hun deel, anderen kregen niks. Het bedrog kwam aan het licht toen de rechtbank het welletjes vond dat dossiers uit de jaren 80 na meer dan 30 jaar nog steeds niet afgehandeld waren. De curatoren die de zaken overnamen, kregen snel lucht van het gesjoemel. De speurders vonden onder meer een zak rekeninguittreksels onder het reservewiel van D.B.’s BMW X5.

De curator had het nochtans gemaakt in het leven. Tijdens een eerdere zitting in juni somde de openbare aanklager een indrukwekkend lijstje op. “Een advocatenkantoor en een woonhuis in Geraardsbergen, een appartement in Knokke-Heist, een appartement met hotelfunctie in Zwitserland, een luxe landhuis in de Provence, zweefvliegtuigen, 3,5 kilogram goud, een schilderij van Karel Appel en andere kunst, dure auto’s waaronder een Bentley en een wijnkelder van 191.000 euro. Onmogelijk te bekostigen met het inkomen dat meneer jaarlijks aangaf bij de fiscus. En zijn echtgenote moet van de praktijken op de hoogte geweest zijn”, klonk het toen.

Half miljoen cash afgehaald

Curatoren Joris De Smet en Eric Flamée stelden zich burgerlijke partij in de zaak. Het duo handelde ook enkele faillissementen af waarin gesjoemeld zou zijn. “Wij vroegen, maar kregen de stukken niet”, luidde het in juni.

“Cash geld afhalen doe je nooit (D.B. haalde in totaal voor meer dan een half miljoen euro cash geld af, red.), geld van die firma’s gaan mengen met privégeld doe je ook nooit. D.B. had een goede reputatie en misleidde de rechter-commissaris. Hij deed er alles aan dat we het bedrog niet zouden ontdekken. De rekeninguittreksels kregen we nooit, maar de politie vond dus een zak met uittreksels onder het reservewiel.”

Tien jaar beroepsverbod

Het openbaar ministerie eiste vijf jaar cel voor D.B., waarvan twee jaar met uitstel en de verbeurdverklaring van de verduisterde gelden. Voor zijn echtgenote werd 18 maanden gevraagd, waarvan de helft met uitstel en eveneens de verbeurdverklaring van de gelden. En de rechtbank ging daar grotendeels in mee. D.B. krijgt vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel, een geldboete van 8.000 euro, 10 jaar beroepsverbod en een verbeurdverklaring van ruim 4,6 miljoen euro. Dat geld wordt toegewezen aan de diverse burgerlijke partijen. (Lees verder onder de foto)

Jan De Winter (rechtsonder), advocaat van D.B., en Jan Leysen (rechtsboven), de raadsman van echtgenote M. — © pma

“D.B. heeft op grove wijze het vertrouwen beschaamd dat de rechtbanken van koophandel in hem hadden gesteld, en zo ook de goede werking van het justitiesysteem ernstig geschaad”, zei de rechter. “Hierdoor heeft hij niet alleen de talrijke schuldeisers in de faillissementen benadeeld, maar heeft hij door zijn daden het vertrouwen van de burger in justitie in het algemeen en de advocatuur in het bijzonder, ernstig in het gedrang gebracht.”

Witwaspraktijken

Echtgenote Sibylle M. werd enkel vervolgd omwille van witwaspraktijken. Zij wordt voor zes feiten vrijgesproken, maar is wel schuldig aan zes andere feiten. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 8.000 euro. De celstraf wordt beperkt tot de periode van de voorlopige hechtenis. Er werd ook een verbeurdverklaring uitgesproken van 395.100 euro.

Zowel Jan De Winter, de advocaat van D.B., als Jan Leysen, advocaat van M., willen het volledige vonnis afwachten om te reageren.