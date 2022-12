Zware ongeregeldheden met Roma in Griekenland nadat agent 16-jarige jongen in hoofd schiet

Bij rellen met Roma in verscheidene regio’s van Griekenland is donderdagnacht één politieagent lichtgewond geraakt. Volgens Griekse media schoten in Aspropyrgos, een voorstad van Athene, ongeveer dertig relschoppers met hagel op de politie. Elders werd met stenen gegooid, en werden vuilnisbakken, banden en auto’s in brand gestoken.

Maandag schoot een politieagent in Thessaloniki een 16-jarige Roma in het hoofd. De jongen zou weggereden zijn aan een tankstation, zonder dat hij had voor 20 euro aan getankte benzine. Bij de daaropvolgende achtervolging zou de politie hem een kogel in het hoofd hebben geschoten. De jongen verkeert in kritieke toestand. Sindsdien gingen in het hele land Roma de straat op om te protesteren. Velen maakten van de protesten ook gebruik om amok te maken.

Voorzitter Vassilis Pantzos van de Roma-vereniging ‘Ellan Passe’ riep zijn mensen op te stoppen met amok maken. Hij veroordeelde de rellen, en zei dat er geen rechtvaardiging voor was. Tegelijk stelde Pantzos wel aan de kaak dat politiegeweld tegenover Roma de jongste jaren is toegenomen, en roept de Griekse overheid op om daartegen op te treden.

De politieagent (34) die het dodelijke schot afvuurde, werd opgepakt en aangeklaagd wegens doodslag. De Griekse autoriteiten vrezen vrijdag voor een escalatie, omdat de agent voor het eerst moet verschijnen voor een rechter die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.

