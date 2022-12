Assistkoning Mike Trésor niet, Nacer Chadli en de 16-jarige Julien Duranville wél: zo zag de volledige WK-voorselectie van Roberto Martinez eruit

De lijst van 54, niet 55, namen die Roberto Martinez begin november aan de FIFA heeft overgemaakt is uitgelekt. Opvallend: Nacer Chadli zat nog altijd in de voorselectie.

Als hij niet net voor het WK geblesseerd was geraakt, had de 33-jarige speler van Westerlo misschien nog de eindselectie gehaald. Ook zijn ploegmaat Maxime De Cuyper stond op die lijst, net als de pas 16-jarige Julien Duranville, die niet eens een handvol wedstrijden speelde in de hoofdmacht van Anderlecht. Thomas Foket was erbij, hoewel die dit seizoen nog geen enkele wedstrijd speelde bij Reims. Alessio Castro-Montes van AA Gent is op de lijst een van de zeven spelers die de ex-bondscoach voordien nooit had opgeroepen.

Mike Trésor, de assistkoning van de autoritaire competitieleider RC Genk, zat dan weer niet in die brede voorselectie. Net zo min als Standard-sterkhouder Nicolas Raskin.