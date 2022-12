René Snelders, vader van Eddy en medegrondlegger van het succes van Germinal Ekeren, op 85-jarige leeftijd overleden

Gewezen voetballer René Snelders is donderdag 8 december op 85-jarige leeftijd overleden. Snelders kwam in zijn carrière uit voor Germinal Ekeren en Royal Antwerp FC en zetelde ook in het bestuur van Germinal Beerschot.

René Snelders is de stamvader van een echt voetbalgeslacht. Zijn zoon Eddy, nu bekend als co-commentator, speelde bijna 600 wedstrijden in de Belgische eerste klasse en was na zijn spelerscarrière ook nog assistent-bondscoach van de Rode Duivels. Ook kleinzoon Kristof Snelders schopte het tot prof, bij onder meer Beerschot en Lierse.

René kwam in zijn voetbalcarrière vooral uit voor Germinal Ekeren. Op latere leeftijd speelde hij nog enkele wedstrijden voor Antwerp FC.

Succes van Germinal

Na zijn actieve spelerscarrière zetelde hij nog in het bestuur van Germinal Ekeren en Germinal Beerschot, waar hij ondervoorzitter was. Samen met Jos Verhaegen lag hij aan de basis van het succes van Germinal Ekeren. Snelders en Verhaegen waren in de jaren zestig voetbalvrienden maar ook zakenpartners. Zij starten een succesvolle bouwfirma op, die in de Antwerpse noordrand betaalbare gezinswoningen neerzette. Merksem en Ekeren waren hun voornaamste werkgebied. De jaren zestig brachten voorspoed, de middenklasse kreeg koopdracht. De firma Versnel (Verhaegen plus Snelders) floreerde. Na enig aandringen beginnen René Snelders en de broers Jos en Albert Verhaegen in 1976 een plaatselijke derdeprovincialer te sponsoren. En daar lag de kiem van het succes van Germinal.

Jos Verhaegen (links) en René Snelders (rechts) — © koen fasseur