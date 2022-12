Red Flames sluiten 2022 af met 20ste plaats op FIFA-ranking

De vorige ranking dateerde van 13 oktober, waarop de Flames ook op de twintigste plaats stonden. Sindsdien werkten de troepen van Ives Serneels een vriendschappelijke wedstrijd af in het Dudenpark van Union, waar Slovakije op 12 november een 7-0-pandoering kreeg.

Voor de Flames kwam er zo een einde aan een bewogen 2022, waar historisch hoge toppen gescheerd werden maar ook een bittere teleurstelling verwerkt moest worden. Tijdens de zomer schopten de Belgische voetbalvrouwen het op het EK in Engeland tot in de kwartfinales waarin topland Zweden uiteindelijk te sterk was – nooit presteerden de Flames beter op een groot toernooi, hun tweede na het EK 2017.

© BELGA

Maar begin oktober volgde een stevige teleurstelling. Na een tweede plaats in hun kwalificatiepoule voor het WK van 2023, achter Noorwegen, kregen de Belgen via de barrages nog de kans om zich te verzekeren van een WK-ticket. In de eerste ronde van deze play-offs raakten Tessa Wullaert en co. echter niet voorbij Portugal (2-1-verlies), waardoor de WK-droom ten einde kwam.

De hoogste positie die de Flames tot dusver op de FIFA-ranking bereikten, was een zeventiende plaats in 2019 en 2020. De volgende afspraak is in februari op de Arnold Clark Cup in Engeland. Daar treffen de Belgische voetbalvrouwen het gastland, Italië en Zuid-Korea.