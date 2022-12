Hij vermoordde zijn twee dochtertjes, en liet dan weten waarom in harde brief aan zijn schoonouders: “Ik heb ze uit wraak meegenomen”

De moord op de twee zusjes Maud (8) en Ona (5) uit Waardamme blijkt een van de gruwelijkste zaken die speurders de laatste jaren onder ogen kregen. Na de onnoemelijke feiten zou vader Chris V. (44) nog een brief hebben gestuurd naar zijn schoonouders die zes dagen later in de brievenbus zat. “Ik heb ze vermoord uit wraak”, stond er om de grootouders en de mama nog extra te pijnigen.

Net vandaag heeft mama Astrid klacht met burgerlijke partij ingediend bij de onderzoeksrechter in Brugge tegen haar ex-man, de moordenaar van hun twee dochtertjes. Landbouwer Chris Vanhaverbeke vermoordde zijn kinderen op 16 november. Terwijl zijn dochters een gruwelijke doodsstrijd leverden, ging de man met zijn auto een rondje rijden. Toen hij terugkwam, waren beide kinderen dood.

“De mama probeert zich overeind te houden, maar ze heeft het enorm zwaar en we vrezen dat de zware klappen nog zullen komen, gezien ook de gruwel van de feiten. Ze krijgt nu bijstand van een rouwpsycholoog”, zegt haar advocaat Kristiaan Vandenbussche die samen met zijn confrater Patricia Scheirlinck optreedt.

Kristiaan Vandenbussche, advocaat van mama Astrid.

Vechten voor de waarheid

“Toch heeft ze beslist dat ze wil vechten voor de waarheid van haar “prinsesjes” en heeft ze zich daarom nu al burgerlijke partij gesteld. De mama worstelt met vele vragen en hoopt dat als ze straks inzage heeft, ze toch – tenminste voor een deel - antwoorden zal krijgen. We hopen dan ook de wedersamenstelling te kunnen bijwonen die in het beste geval verhelderend zal zijn”.

Dit is de foto van het bidprentje van de meisjes. We publiceren hem met expliciete toestemming van de moeder, gekregen via de advocaat.

Tegelijk komen ook meer details van het onderzoek naar boven. Na de feiten zou de vader de lichamen in de kamer en in de vakantiewoning gelegd hebben. Hij zette zich daarop aan de schrijftafel en schreef een brief naar zijn schoonouders, waar ook de moeder en de dochtertjes verbleven tijdens de scheidingsprocedure.

“Weg van deze aardbol”

“Die brief waarvan sprake is inderdaad de maandag volgend op de feiten, zes dagen na de dubbele moord, aangekomen bij de grootouders. Zijn bedoeling staat er brutaal neergepend: “Ik heb Ona en Maud uit wraak meegenomen. Ik zie maar één uitweg meer, weg van deze aardbol”. Het is duidelijk dat hij zijn schoonouders en zijn ex-vrouw nog een extra slag wilde toebrengen”. De man suggereert hierbij ook dat hij zelfmoord wou plegen. Zover is het niet gekomen. Hij had een klein ongevalletje met zijn auto en kon geheel ongedeerd ingerekend worden. Het zelfmoordplan was vooral geveinsd. De vader is aangehouden voor dubbele moord. De weken voor de feiten zocht hij de termen “verstikkingsdood” en “familiedrama” op.

Het drama geschiedde als gevolg van de heel moeilijke scheiding, een gevolg van het feit dat Chris Vanhaverbeke zich misdroeg. In augustus heeft hij zijn vrouw klappen gegeven waarop ze klacht heeft ingediend. In november volgde een tweede klacht van de mama. “Omdat hij meermaals gedreigd heeft de kinderen en hun moeder te vermoorden als ze toch zou doorzetten met de scheiding. Verschillende keren, bij de wissel van de kinderen, uitte hij die bedreigingen en meermaals haalde hij ook zijn vinger over de keel.”

Nachtmerrie

“De dader heeft een heel narcistische persoonlijkheid. Hij heeft spijt, vernamen we via de media. Spijt dat hij in de gevangenis zit. Een vader die van zijn kinderen houdt, zou nooit zoiets doen. De feiten zijn verwoestend. Beide kinderen zijn op de meest gruwelijke wijze omgebracht. Mijn cliënte leeft in een donkere nachtmerrie. Beide meisjes en de mama hebben nooit iets misdaan. Het was alleen zijn ego dat gekrenkt was,” laat advocaat Kristiaan Vandenbussche nog weten.