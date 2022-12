Braziliaans voetbalicoon Ricardo Kaka doet in de marge van het WK gepeperde uitspraak over legendarische Ronaldo

Ricardo Kaka is in Qatar om Brazilië aan te moedigen en potentieel de zesde wereldtitel te zien winnen. Maar de gewezen Gouden Bal-winnaar is ook kritisch… voor de Braziliaanse fans.

Brazilië, samen met Frankrijk misschien wel de topfavoriet op de eindzege, verspilde in de 1/8ste finales weinig energie tegen Zuid-Korea en haalde het met 4-1. Na amper 36 minuten stond de 4-0 al op het scorebord. Met Kroatië treffen de Goddelijke Kanaries wel een taaiere tegenstander in de kwartfinales. De vicewereldkampioen van 2018 speelt als vanouds met het mes tussen de tanden en rekende in de 1/8ste finales na strafschoppen af met ‘reuzendoder’ Japan, dat in de poulefase zowel grootmachten Duitsland als Spanje verschalkte.

Maar op veel steun kunnen de Brazilianen blijkbaar niet rekenen. “Het is raar om dit te zeggen, maar veel mensen in Brazilië steunen Brazilië niet. Ik weet dat het raar is, maar het gebeurt soms”, aldus Kaka bij BEIN Sports. “Op dit moment praten veel mensen op een negatieve manier over Neymar. Of dat politiek is? Het is vreemd, misschien heeft het er iets mee te maken.”

Kaka, onder andere ex-speler van Milan en Real Madrid én winnaar van de Gouden Bal in 2007, haalt ook het voorbeeld aan van de legendarische Ronaldo. “Als je Ronaldo hier (in Europa, red.) ziet rondlopen, denk je: wow, hij heeft hier een andere status. In Brazilië is hij gewoon een dikke vent die over straat loopt. Natuurlijk zijn er veel Brazilianen die van Ronaldo houden – ik ook – maar er is een verschil tussen hoe hij in Brazilië en in het buitenland wordt aanzien. Wij Brazilianen erkennen onze talenten soms niet.”