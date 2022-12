Twitter verwijdert 1,5 miljard inactieve gebruikers

Hoeveel gebruikers Twitter momenteel telt, is niet duidelijk. In het laatste resultatenrapport voor Musk het bedrijf van de beurs haalde, was in het tweede kwartaal van dit jaar sprake van 237,8 miljoen dagelijkse gebruikers. In dat aantal zijn nepaccounts of zogenaamde bots niet meegeteld.

De onduidelijkheid rond bots op Twitter was de reden waarom Musk in juni aanvankelijk was teruggekomen op zijn beslissing uit april om het platform te kopen. Vervolgens spande Twitter een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan, waarna Musk er uiteindelijk toch mee akkoord ging om het bedrijf voor het afgesproken bedrag van 44 miljard dollar over te nemen.