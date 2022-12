Verdachte van dubbele moord in Dendermonde blijft in de cel: “Hij wil meewerken aan onderzoek”

In het onderzoek naar de 33-jarige man die in Dendermonde zijn partner (28) en kind (5) om het leven bracht, blijft de verdachte in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vrijdag beslist. “Mijn cliënt zit in zak en as en hij beseft dat hij voor de rest van zijn leven gestraft is. Hij zal meewerken aan het onderzoek en zal ook psychiatrisch onderzocht worden”, zegt zijn advocaat Ercan Tok.

Zaterdagochtend 3 december gaf de man zichzelf aan bij de politie van Dendermonde, nadat hij zijn vrouw en kind om het leven bracht. De feiten vonden plaats in een appartement in de Werkplaatsstraat in Dendermonde.

LEES OOK. “We hebben hem hier eens met een groot mes zien rondlopen, duidelijk onder invloed”: man die vrouw en zoontje wurgde had bij vroegere buren al reputatie (+)

De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht, maar volgens zijn eerste advocaat Dirk De Maerschalck was de man onder invloed van cocaïne en cannabis. “Dat moet nog verder onderzocht worden”, zegt zijn nieuwe advocaat Ercan Tok. “De zaak zit nog in een beginfase, maar mijn cliënt zal meewerken aan het onderzoek. We hebben ook geen vrijlating gevraagd aan de raadkamer, gelet op de ernst van de feiten, en gaan niet in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling.”

De man zal ook psychologisch en psychiatrisch onderzocht worden. “Mijn cliënt zit in zak en as en hij beseft dat hij voor de rest van zijn leven gestraft is. Door zijn eigen toedoen, maar wat er allemaal gespeeld heeft, moet nog duidelijk worden. Hij beseft nu wel dat hij een fout heeft gemaakt en hij heeft veel spijt. Mijn cliënt is in 2018 naar België gekomen. Hij heeft het hier niet altijd gemakkelijk gehad en heeft hij zijn toevlucht gezocht in foute dingen”, zegt Tok.