Kilometerslange file op A11 nadat vrachtwagenchauffeur vast komt te zitten onder slagbomen: “Hij negeerde het rood licht”

Op de A11 richting Knokke-Heist stond vrijdagochtend een kilometerslange file door een onoplettende vrachtwagenchauffeur. Toen de slagbomen van de Roskamburg wilden sluiten, reed de man gewoon door. Tot het alarm in werking trad. “Het systeem raakte volledig geblokkeerd”, klonk het bij de federale wegpolitie. Kort na de middag was het probleem opgelost en konden de bruggen opnieuw omhoog.

Een bizar beeld ter hoogte van de Roskambrug in Dudzele op de E34-A11: daar staat een vrachtwagen waar slagbomen op steunen. Omstreeks 10.30 uur sprong het licht op rood op de snelweg omdat de brug zou opgehaald worden. “Een truck die in de richting van Knokke-Heist reed, negeerde het rode licht en reed net onder de slagbomen toen die omlaag gingen”, klinkt het bij de federale wegpolitie van West-Vlaanderen. “Het alarm trad in werking en het systeem van de Roskambrug raakte volledig geblokkeerd.” De man probeerde nog achteruit te rijden, maar het kwaad was al geschied.

Het gevolg: een kilometerslange file en een periode van stilstaand verkeer. En enkele schepen die op het Boudewijnkanaal momenteel niet verder kunnen varen. Langs het tracé was duidelijk te horen hoe het alarm rinkelde.

Hinder

Een team techniekers is afgezakt naar de brug om het systeem terug aan de praat te krijgen. Maar dat blijkt geen evidentie. “Het zal nog eventjes duren vooraleer alles terug in orde is. De wegpolitie is ter plaatse om alles in goede banen te leiden”, klonk het. De linkerrijstrook is snel vrijgegeven, maar er is was nog lang hinder op het traject. Daarom werd het verkeer komende uit Brugge afgeleid.

“Al het verkeer op de E34-A11 in de richting van Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit Blauwe Toren”, klinkt het bij het Vlaams Verkeercentrum. “Volg de calamiteitenomleiding met de letter L tot A11 oprit 19 Brugge-Zeehaven, waar u de snelweg weer kan oprijden. “Hou rekening met vertragingen op deze omleiding.”

Kort na de middag was het probleem opgelost en konden de bruggen opnieuw omhoog.

En de chauffeur? Die raakte zelf niet gewond, maar mag zich straks ongetwijfeld aan een stevige uitbrander en een proces-verbaal verwachten.