‘Fraudeproces van de eeuw’ van start in Duitsland, zonder gevluchte verdachte die spoorloos blijft

Een spoorloze hoofdverdachte, banden met de Russische geheime dienst en een proces dat plaatsvindt in een zwaar beveiligde bunker vijf meter onder de grond. Fraudezaken zijn doorgaans niet de meest spectaculaire of gemediatiseerde crimiverhalen, maar in het geval van de zaak rond het Duitse techbedrijf Wirecard is dat toch even anders. Het wordt in Duitsland de ‘fraudezaak van de eeuw’ genoemd.