Beruchtste kotbazen van het land moeten voor rechter verschijnen: vader en zoon riskeren celstraf en boetes tot 1 miljoen euro

De teerling is geworpen voor Arnold (70) en Manu Appeltans (40). De bekendste kotbazen van het land buitten jarenlang studenten en vluchtelingen uit door kamers in erbarmelijke omstandigheden te verhuren. Daarom staan ze binnenkort terecht voor huisjesmelkerij en krotverhuur. In totaal riskeren ze tot vijf jaar cel en geldboetes.

Meer dan twintig jaar na de eerste klachten tegen familie Appeltans, komt het er dan toch van. Arnold en zijn zoon Manu moeten zich verantwoorden tegenover de correctionele rechtbank van Leuven. Na een onderzoek van vier jaar zijn de klachten niet min: in totaal riskeren ze vijf jaar cel en boetes die zouden kunnen oplopen tot 1 miljoen euro.

Een ‘Appeltanskot’ is ondertussen al een begrip onder Leuvense studenten. Beschimmelde douches, muizenplagen en lekkende plafonds zijn er dagelijkse kost. Klachten van studenten kregen geen enkel gehoor en naar hun waarborg mochten ze vaker dan niet fluiten. Concreet gaat het over de verhuur van 24 woningen tussen 2014 en 2021 waar inbreuken op de Vlaamse Wooncode werden vastgesteld. Dat noemt men ook wel krotverhuur, hier mét verzwarende omstandigheden voor de familie. Wat die omstandigheden juist zijn, is momenteel nog onduidelijk.

Vluchtelingen

Het duo staat ook terecht voor huisjesmelkerij, ook met verzwarende omstandigheden. Huisjesmelkerij is krotverhuur aan mensen in kwetsbare situaties. Onze redactie bracht die feiten mee aan het licht in 2018. Zijn allerslechtste koten zou de familie verhuren aan vluchtelingen voor 350 tot 600 euro per maand. Er doen zelfs verhalen de ronde dat hij nieuwe huurders zou ronselen aan het aanmeldcentrum in Brussel. In totaal gaat het over zes woningen tussen 2014 en 2021.

Bij huiszoekingen verklaarde het Leuvense stadsbestuur destijds onmiddellijk vier panden onbewoonbaar. Die zaten vol met ongedierte en werden hier en daar zelfs gebruikt als opslagruimte voor afval en defecte materialen. In meerdere gebouwen was een groot risico op brand of elektrocutie.

Ten slotte moet de familie zich verantwoorden voor het handelen als een vereniging gericht op het plegen van wanbedrijven. Maar hoeveel slachtoffers de familie heeft gemaakt, is voorlopig moeilijk te zeggen. In het dossier zou sprake zijn van honderden gedupeerden.

Voorwaardelijk vrij

Na de huiszoekingen in Leuven zijn Arnold en Manu gearresteerd, maar na drie weken mochten ze de gevangenis van Hasselt alweer voorwaardelijk verlaten. Nu hangt er een gevangenisstraf van vijf jaar boven de hoofden van de vader en zoon. Daarbij komen nog een hoop schadevergoedingen en boetes. Het proces in Leuven zal het lot van de beruchte kotbazen uitwijzen.