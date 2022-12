Duitse Bondsdag wil betere bescherming na verijdelde staatsgreep

De Bondsdag gaat zijn veiligheidsmaatregelen herzien nadat een extreemrechtse groepering, die plannen had om het Duitse parlement aan te vallen in het kader van een staatsgreep, woensdag ontmanteld kon worden. Dat heeft de Bondsdag vrijdag aangekondigd.

Tijdens de operatie verrichtte de politie ongeveer 150 huiszoekingen en arresteerde ze 25 mensen. Zij worden ervan beschuldigd lid te zijn van of steun te hebben gegeven aan de extreemrechtse groepering. Onder hen ook Birgit Malsack-Winkemann, die tussen 2017 en 2021 in het parlement zetelde namens de rechts-populistische Alternative für Deutschland. Zij had, zoals alle voormalige parlementsleden, toegang tot het gebouw van de Bondsdag.

“We gaan in detail nagaan welke veiligheidsvoorschriften we moeten aanpassen”, verklaarde de vicevoorzitter van de Bondsdag Katrin Göring-Eckardt aan de Duitse mediagroep ‘Funke’. “Er is blijkbaar een link tussen het netwerk en de parlementaire groep van AfD”, klonk het. In de Bondstag behoren 78 van de 736 parlementsleden tot de AfD.

Het sociaaldemocratisch parlementslid Sebastian Hartmann vroeg het contact tussen Malsack-Winkemann en de Bondstag dringend te onderzoeken en vraagt ook een herevaluatie van de veiligheidsmaatregelen in het parlement.

Bondskanselier Olaf Scholz had donderdag al zijn ongerustgheid geuit over de vermeende banden tussen de beweging en AfD. Hij benadrukt weliswaar dat de federale en staatsautoriteiten nu een juridische afweging maken en gevolg zullen geven aan de zaak.

Politiechef Holger Münch zei donderdag dat de groep over veel wapens beschikte en dus potentieel gevaarlijk was, maar nuanceerde dat “enkele tientallen leden, misschien enkele honderden” niet het volledig staatsbestel in Duitsland kunnen uitdagen.