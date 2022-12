Harelbeke

Terrassen en voetpaden verzakken. Er treden barsten op in hun muren. Buurtbewoners uit de nieuwe wijk in de Tarwe- en Roggestraat in Harelbeke kaarten al langer mankementen aan hun nieuwbouwwoningen aan. In eerste instantie haalde dat weinig uit, maar nu heeft onderzoek aan het licht gebracht dat er meer aan de hand is. Daardoor zien eigenaars hun gronden in waarde dalen.