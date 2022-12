China beschikt ook in Duitsland over twee “politiebureaus” om “dissidenten in de gaten te houden”

“In Duitsland zijn er, voor zover de federale regering weet, twee zogeheten overzeese politiebureaus”, klinkt het. Volgens de regering zijn die Chinese politiebureaus “eerder gebonden aan personen en mobiel georganiseerd”, zonder dat er “vaste kantoren” zijn opgezet. Ze zouden bediend worden door “particulieren uit de Chinese diaspora”. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het in contact staat met de Chinese ambassade om de situatie op te helderen.

Eerder meldden de Nederlandse autoriteiten al dat er een onderzoek is geopend naar illegale Chinese politiebureaus in Nederland. Volgens Nederlandse media is er een in Amsterdam en een in Rotterdam, en worden de bureaus gebruikt om kritische Chinezen in Nederland in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. Ook in Tsjechië zouden er twee bureaus geweest zijn, maar die zouden ondertussen gesloten zijn na verontwaardigde reacties.