Zelfverklaarde profeet voor de rechter omdat hij olijfolie verkocht als duur corona geneesmiddel

De religieuze prediker van de Kingdom Church in Camberwell, Zuid-Londen, verkocht de flessen olijfolie voor maar liefst 91 pond, zo’n 105 euro. Ze waren volgens de man het mirakelmiddel tegen Covid-19 maar eigenlijk bevatten ze gewoon olijfolie, cederhout en hysop. Hij bood de olie ook aan als onderdeel van een “goddelijke plaagbeschermingskit” met onder andere een bidprentje en scharlaken garen.

Wiseman vertelde de rechtbank dat hij geïnspireerd was door een bezoek van God die hem verteld had dat hij een profeet is die het coronavirus kan genezen. Hij vertelde de jury dat hij wonderen had verricht, waaronder het genezen van blinden. Ook hield hij vol dat hij geloofde dat hij geloofde dat de olie in staat was om Covid-19 te voorkomen bij hem en de leden van zijn congregatie omwille van hun geloof. Tientallen mensen uit de gemeenschap, waaronder verpleegsters, vertelden ook in de rechtbank hoe zijn genezen waren of Covid-19 hadden kunnen voorkomen door het gebruik van de olie. Die hadden ze geinhaleerd of op hun huid gewreven.

Eerdere zaken

Wiseman die ook andere producten te koop aanbood, waaronder een olie om te helpen bij rechtszaken, ontkende de fraude. Maar donderdag werd hij dan toch schuldig bevonden. Rechter Nigel Peters KC, die de uitspraak verdaagde, zei dat Wisemen de fraude uitvoerde toen “er angst heerste in het land”. “Dit werd aangeprezen op een moment dat het publiek onder intense druk stond”, klonk het ook.

Wiseman en zijn kerk werden in 2016 ook al onderzocht voor het te verkopen van een olie die kanker zou genezen. Er werd geen vervolging ingesteld omdat het product uiteindelijk van de markt werd gehaald.