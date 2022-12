Raad van bestuur Bpost samen over lot topman Dirk Tirez

De raad van bestuur van Bpost zit op dit moment samen om te beslissen over het lot van de topman Dirk Tirez. Op de beurs is het aandeel geschorst.

Het was de nieuwswebsite Business AM die als eerste de kat de bel aanbond en meldde dat later vandaag de kop zou rollen van ceo Dirk Tirez. Zijn positie zou onhoudbaar zijn geworden door het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de distributie van kranten en tijdschriften. Eind oktober zette hij al tijdelijk een stap opzij.

Meerdere bronnen bevestigen aan De Standaard dat het lot van Tirez inderdaad op tafel ligt. Er is een raad van bestuur bezig over de kwestie en toeval of niet, het kernkabinet zit eveneens bijeen.

Wat Tirez op dit moment verweten wordt, is nog onduidelijk. Bij Bpost liep een intern onderzoek naar mogelijke fouten die werden gemaakt bij het najagen van een nieuwe concessie voor de verdeling van kranten en tijdschriften.

In de procedure werden mogelijk fouten gemaakt tegen de regels van de mededinging. De concurrentiewaakhond BMA deed recent in verband met dat onderzoek huiszoekingen bij uitgever DPG Media (Het Laatste Nieuws, VTM...) en bij krantenverdeler PPP. Bpost zelf zei zijn medewerking aan dat onderzoek te verlenen.

Bij BPost zelf was er voordat de poppen aan het dansen gingen al bezorgdheid of een interne medewerker zijn boekje niet te buiten was gegaan. Die interne medewerker rapporteerde aan de directeur België bij Bpost, Jean Muls die recent moest opstappen. Maar dit lijkt dus geen eindpunt. De voorzitter van de raad van bestuur van Bpost heeft nu het heft in handen. Audrey Hannard werd door de PS aangeduid. De PS is een groot voorstander van het behoud van de distributieconcessie omdat het voor jobs zou zorgen, ten minste toch op korte termijn.