Pedro Castillo, afgezette president van Peru, vraagt asiel in Mexico

Castillo werd na zijn afzetting gearresteerd en hij wordt vervolgd voor rebellie. Castillo meent dat hij slachtoffer is van politieke vervolging. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij vanuit de gevangenis via een advocaat asiel aangevraagd in Mexico. Daarvoor werd een brief gericht aan de linkse Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador en verstuurd naar de Mexicaanse ambassade in Lima.

Mexico overlegt met de Peruaanse autoriteiten, zegt Mexicaans buitenlandminister Ebrard, en de Mexicaanse ambassadeur heeft met Castillo gepraat in de gevangenis in Lima. “Hij trof Castillo in goede gezondheid en in aanwezigheid van zijn advocaat aan”, aldus Ebrard. Mexico overweegt de asielaanvraag goed te keuren.

Telefoon naar Obrador afgeluisterd

De Mexicaanse president vindt dat Castillo slachtoffer is van de “economische en politieke elite” in Peru. Volgens Obrador had Castillo hem gebeld en gezegd dat hij naar de Mexicaanse ambassade in de Peruviaanse hoofdstad Lima zou gaan om asiel aan te vragen. Obrador zou daarop minister Ebrard hebben gevraagd de deuren van de ambassade – die dan al omsingeld werd door betogers – voor Castillo te openen. Onderweg werd de Peruviaanse president echter opgepakt, aldus Obrador, die ervan overtuigd is dat Castillo’s telefoon afgeluisterd werd.

Castillo had de ontbinding van het parlement aangekondigd, maar werd vervolgens door dat parlement afgezet. Er werd hem verweten een staatsgreep te willen plegen. Er liep al een corruptieonderzoek naar hem.

Pedro Castillo zou in een politiegevangenis in Lima opgesloten zitten waar ook voormalig president Alberto Fujimori vastgehouden wordt.